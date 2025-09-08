Slušaj vest

Španjkinja Lajla Blaskez nedavno se udala u Beogradu, a živi u Smederevskoj Palanci i odlično vlada srpskim jezikom. Putem društvenih mreža često deli utiske života u Srbiji, a jedna naša navike posebno je šokirala.

Lajla sa suprugom živi u Smederevskoj Palanci

Lajla je privukla veliku pažnju kada je objavila objavila snimak u kojem kaže da su Srbi opušten narod. Kako kaže, iznenađena je činjenicom da bez problema na javnim mestima otkrivamo svoje PIN kodove platnih kartica. To je u Barseloni, odakle ona dolazi, potpuno nedopustivo i svi su na velikom oprezu prilikom plaćanja kartica ili podizanja gotovine.

"Jedan dan sam otišla do radnje u Palanci. U prodavnici je bilo puno ljudi, bio je dug red na kasi, a jedan muškarac je dao karticu prodavačici i govorio joj PIN, toliko glasno da su svi u radnji čuli. Posmatrala sam sve prisutne i niko nije reagovao, to im je bilo sasvim normalno", ispričala je.

Kako je dalje navela, slična situacija se dogodila u restoranu.

"Ljudi su mi govorili svoj PIN kad su plaćali, a meni je bilo neprijatno. Ne želim da čujem tvoj PIN, nemoj da mi govoriš, ne treba mi", dodala je zbunjeno.

"Razmišljala sam, kako neko može da tvrdi da Srbija nije sigurna zemlja kada ljudi olako govore PIN u radnjama? Znam da ljudi u Barseloni kada podižu novac s bankomata – uvek postave ruku da ih niko ne vidi", objasnila je.

"Ljudi, gde sam ja ovo došla da živim? Kako neko može da mi kaže da ovde nije sigurno? I dalje sam u šoku, mislim da se nikad neću navići na ovo", zaključila je.

Lajin snimak je brzinom svetlosti postao viralan i izazvao lavinu komentara.

Mnogi korisnici su se šalili zbog razlike u životnom standardu između Španije i Srbije, naglašavajući kako Španci na karticama obično imaju velike iznose, dok se u Srbiji šale da njima nema šta da se skine, pa zbog toga nisu mnogo zabrinuti.

Kako su se upoznali Lajla i njen suprug?

Laja Blaskez (27), rodom iz Barselone, svog čoveka je upoznala preko Instagrama, kada je slučajno naišla na njegovu fotografiju Hrama Svetog Save, kojom se oduševila. Odmah ju je podelila na svom Instagram profilu, posle čega joj se autor fotografije i javio. Bio je to Andrej Mitrović iz Smederevske Palanke.

Prema rečima ovog zaljubljenog para, posle te fotografije su počeli intenzivno da se dopisuju, nakon čega je usledila njena poseta Srbiji.

- Mnogo sam se osećala lepo u Beogradu, nije mi se vraćalo u Španiju - kaže Laja.

Prvih meseci nije mogla da napusti rodnu Barselonu, zbog roditelja, porodice, prijatelja ali i posla, sve dok nije čvrsto odlučila i sada u Srbiji živi poslednjih godinu dana.