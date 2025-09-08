Slušaj vest

Tia Rej (23) iz Liverpula iznenada se suočila s bolešću koja joj je potpuno promenila život. Iako je oduvek smatrala da je zdrava, prošle godine počela je da oseća ozbiljne tegobe kao što su umor, bolovi u zglobovima, otežano disanje i osip koji se širio s nogu. Tek tada je shvatila da je „nešto ozbiljno po sredi“.

Dijagnoza je stigla nakon brojnih analiza: antisintetaza sindrom, redak autoimuni poremećaj koji izaziva upale mišića, artritis i probleme s plućima i srcem.

Od običnog osipa do borbe

U početku su lekari mislili da se radi o kožnom problemu i davali su joj kreme i masti. Međutim, simptomi su se pogoršavali. Tokom selidbe u novi stan, Tia je povredila prst, ali tek kada je šefu pokazala otok, shvatila je da su joj svi prsti na obe ruke bili natečeni.

"Nisam mogla ni ruke da podignem iznad glave, moj partner je morao da me oblači. Svaki dan je bilo sve gore, plakala sam pokušavajući da se spremim za posao“, ispričala je Tia.

Šokantna dijagnoza

Krajem januara ove godine upućena je na hitne pretrage kod reumatologa. Nakon detaljnih analiza, potvrđena joj je dijagnoza antisintetaza sindroma.

"Nisam imala pojma šta to znači. Nazvala sam mamu, rekla joj dijagnozu i obe smo tek onda potražile na internetu. Kada mi se vratila uplakana, shvatila sam da je stvar ozbiljna“, priznala je Tia.

Ova bolest, prema podacima NHS-a, može izazvati artritis, pucanje i sušenje kože na prstima, hroničan umor, probleme sa srcem i plućima, pa čak i trajno oštećenje plućnog tkiva.

Borba sa svakodnevicom

Tia se danas bori s brojnim simptomima: ukočenim kolenima, bolnim zglobovima, teškim hodom i umorom.

"Čak i penjanje uz stepenice ostavlja me bez daha“, rekla je, piše Mirror.

Dodaje da joj je posebno teško što više ne može da se igra s mlađim rođacima, kao nekada. „To me slomilo, nisam odmah shvatila, ali doživela sam pravi emotivni slom.“

Snaga u pozitivnom pogledu na život

Uprkos svemu, Tia pokušava da ostane pozitivna:

"Oduvek sam imala planove – posao, porodicu, decu… Sada je sve neizvesno. Ali naučila sam da cenim male stvari, jer nikad ne znaš šta donosi sutra. Moglo je da bude i gore.“

Lekari su joj uveli terapiju steroidima, a predloženo joj je i primanje rituksimab infuzija – tretmana koji smanjuje preteranu aktivnost imunog sistema.

Poruka drugima

Na kraju, ova mlada devojka šalje snažnu poruku:

"Želim da svi nauče da cene život. Možda mislite da imate vremena za sve, ali u jednom trenutku može da se promeni. Zato uživajte u svakom danu.“