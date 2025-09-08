Slušaj vest

Iste noći kada su dve žene ubijene u blizini Brekenridža u Koloradu, u januaru 1982. spasioci su iz snežnog nanosa izvukli rudara koji je davao SOS signal farovima svog kamiona. Decenijama kasnije DNK dokazi pokazali su da je taj vozač, Alan Li Filips, zapravo bio ubica, prenosi CBS 48 Hours.

Nestanci u ski-gradiću

Dana 6. januara 1982, dve žene su nestale dok su se odvojeno autostopom vraćale s posla u popularnom ski-centru. Anet Šni (21) poslednji put je viđena oko 16:45 kako izlazi iz apoteke sa lekovima.

Barbara „Bobi Džo“ Oberholtzer (29) javila je suprugu oko 18:20 da je dobila prevoz iz paba. Oko 19:50 viđena je poslednji put.

Barbara Foto: Park County Sheriff's Office

Tragovi duž puta

Već sledećeg dana, prijatelji i spasioci počeli su da nailaze na Barbarine stvari uz put kod Hoosier passa: njen plavi ranac, krvavu rukavicu i maramicu. Popodne, oko 15 časova, pronađeno je i njeno telo u snežnom nanosu. Bila je upucana, a na jednoj ruci su joj bile vezane plastične vezice.

Istražitelji su pronašli i mesingani privezak u obliku ključa koji joj je suprug napravio da se brani, kao i jednu narandžastu čarapicu, za koju tada nisu znali da li je uopšte povezana sa zločinom.

Drugo telo i šokantna veza

Tek dva dana kasnije prijavljen je nestanak Anet Šni. Njeno telo pronađeno je 3. jula 1982. u potoku, dvadesetak kilometara južno od Brekenridža. Forenzičari su utvrdili da je upucana u leđa, a odeća joj je bila u neredu.

Tokom obdukcije otkriveno je da na nozi ima narandžastu čarapicu identičnu onoj pronađenoj kod Barbare. Time su slučajevi konačno povezani.

Alan Li Filips Foto: Park County Sheriff's Office

Misteriozni vozač sa masnicom

Iste noći kada su žene ubijene, spasioci su odgovorili na poziv upomoć i izvukli kamionet zaglavljen u snegu. Za volanom je bio Alan Li Filips. On je farovima slao SOS signal u Morzeovom kodu, koji je pilot putničkog aviona uočio iz vazduha i prijavio vlastima.

Vatrogasac Dejv Montoja izvukao ga je iz smetova i primetio veliki hematom na njegovom licu. Filips je tvrdio da je pao u snegu, ali istražitelji kasnije veruju da ga je Barbara udarila priveskom-ključem, boreći se za život.

Decenije ćutanja doDNK tehnologije

Istraga je godinama tapkala u mestu, sve do 2020. godine, kada se detektivka Vendi Kipl okrenula genetskoj genealogiji. DNK sa Barbarinih krvavih stvari poslat je u specijalizovanu laboratoriju.

Genealog je ukazao na braću sa prezimenom Filips. Samo je Alan živeo u Koloradu. Istražitelji su tajno prikupili njegov DNK iz odbačenog smeća – maramice u kesi iz restorana Sonic. Rezultat je bio jasan: poklapanje sa tragovima krvi i narandžastom čarapicom.

Alan Li Filips Foto: Park County Sheriff's Office

Hapšenje, presuda i samoubistvo

Alan Li Filips uhapšen je 24. februara 2021. godine. Porota ga je proglasila krivim 15. septembra 2022, posle samo pet sati većanja. Osuđen je na dve doživotne kazne zatvora, koje je trebalo da izdržava uzastopno.

Međutim, 2023. godine, Filips je izvršio samoubistvo u kaznenoj ustanovi Arkansas Valley u Ordeju, Kolorado.

