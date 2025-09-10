Slušaj vest

Luiza Mekdermot (26) iz Bredforda podvrgla se iscrpljujućoj petočasovnoj operaciji vilice kako bi ispravila težak pregriz zbog kojeg se godinama osećala nesigurno. Rezultat, kaže ona, bio je vredan bola – jer je sada ljudi ne mogu prepoznati.

Od detinjstva do velike operacije

Luiza je počela da ima problema kada je imala devet godina, kada joj je donja vilica počela da raste veća od gornje. Do tinejdžerskih godina, pregriz od 3 cm ozbiljno je uticao na njeno samopouzdanje.

„Mrzela sam da me fotografišu. Ljudi bi mi govorili da mi je vilica ogromna. Bolelo je, ali sam se tešila činjenicom da će operacija jednog dana sve promeniti“, rekla je Luiza.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala pre i tokom operativnog toka:

Nosila je protezu osam godina dok nije dobila zeleno svetlo za operaciju. Tokom operacije, lekari su joj pomerili donju vilicu unazad za 0,8 mm, a gornju vilicu napred za 1 cm. Nakon toga, nije mogla da jede čvrstu hranu dva meseca.

Bolna, ali nagrađujuća transformacija

Oporavak je bio težak – dve nedelje je mogla da jede samo kroz slamku, nije mogla da guta niti da oseća zube. Imala je otok, modrice i krvarenje iz nosa, a jedno oko joj je bilo potpuno zatvoreno od otoka.

„Trebala mi je stalna nega 24/7, komšije i kolege me nisu prepoznavali. Ljudi su i dalje šokirani kada me vide, misle da sam druga osoba“, rekla je Luisa.

Uprkos svemu, ona veruje da joj je operacija promenila život:

Luiza Mekdermot nakon operacije vilice Foto: printscreen/tiktok/l_mcdermott1

„Sve je sada simetrično. Volim svoj profil, volim da se slikam i osećam se milion puta bolje kada se pogledam u ogledalo. To je nešto što sam oduvek želela – i sve bih ponovo uradila.“

Žrtve na putu ka osmehu

Luisa je čak napustila fakultet jer je želela da se operiše, plašeći se da će je procedura uhvatiti usred studija i usporiti. „Bila sam očajna. Morala sam da idem na kontrole svakih šest nedelja. Nisam želela da rizikujem da zaostanem“, objašnjava ona.

Prethodno je imala manju operaciju kada joj je vilica skraćena za 5 mm kada je imala 18 godina, ali to nije rešilo problem.

Nakon godina lečenja i bolnog procesa, Luisa se sada suočava sa poslednjim korakom – skidanjem proteze u januaru, nakon osam godina nošenja.

Luiza Mekdermot nakon operacije vilice Foto: printscreen/tiktok/l_mcdermott1

Nova osoba u ogledalu

Danas, Luisa uživa u svojoj transformaciji i novostečenom samopouzdanju:

„Sada mi svi kažu da blistam. Moj život se potpuno promenio, a kada se slikam, osećam se kao da nadoknađujem sve godine koje sam izbegavala kameru.“

