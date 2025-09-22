Slušaj vest

Amerikanka Amanda Han (29) godinama je ignorisala zdravstvene tegobe poput problema sa pamćenjem i povremene utrnulosti. Međutim, bol u oku koju je osetila 2019. godine bio je prvi ozbiljan simptom koji ju je naterao da potraži stručnu pomoć.

„Isprva sam sve pripisivala svom poslu. Radim u digitalnom marketingu, pa veći deo dana provodim za računarom, a kada nisam za računarom, često sam na telefonu. Mislila sam da je to samo umor od previše gledanja u ekran“, objašnjava Amanda.

Ali, kada je vid postao zamućen, a boje su počele da izgledaju čudno, shvatila je da nešto nije u redu. Posetila je oftalmologa, koji joj je preporučio dodatne pretrage, piše Daily Mail.

Dijagnostikovana multipla skleroza, kao i majci

„Uputio me na magnetnu rezonancu, a ubrzo nakon toga dobila sam dijagnozu multiple skleroze“, priseća se.

Multipla skleroza (MS) je hronična autoimuna bolest koja prvenstveno zahvata centralni nervni sistem, uključujući mozak, kičmenu moždinu i očne nerve. Patofiziološki mehanizam bolesti uključuje upalne procese koji dovode do oštećenja mijelinske ovojnice, koja normalno štiti nervna vlakna. Oštećenje mijelina ometa pravilno prenošenje električnih signala između mozga i ostatka tela, što izaziva širok spektar neuroloških simptoma.

Za Amandu, dijagnoza multiple skleroze bila je šokantna, naročito jer i njena majka boluje od iste bolesti. „Isprva nisam mogla da verujem. Moja mama ima MS, pa sam bila potpuno iznenađena. Kako je to moglo da se dogodi i meni?“, priznaje Amanda.

Amanda Han Foto: Instagram

Amanda je ubrzo shvatila da mora da prilagodi svoj život novoj situaciji. Šest godina nakon dijagnoze naučila je kako da živi s multiplom sklerozom i da se nosi s izazovima koje ta bolest donosi.

„Svakog dana podsećam sebe da MS nije ceo moj život, iako je važan deo njega. Naravno, ima dana kada je teško, ali trudim se da se usmerim na ono što mogu da kontrolišem: svoje zdravlje, fizičku aktivnost, odnose s porodicom i prijateljima, kao i deljenje svoje priče“, kaže Amanda.

Nakon dijagnoze, njen pristup zdravlju se promenio. „Počela sam redovno da vežbam, da vodim računa o ishrani, izbegavam nezdravu hranu i smanjujem stres. Fokusiram se na stvari koje su zaista važne i okružila sam se ljudima koji me podržavaju“, zaključuje Amanda, koja svoju borbu s multiplom sklerozom redovno deli na društvenim mrežama, gde je primila brojne poruke podrške od ljudi koji se suočavaju s istim izazovima. Ta podrška joj daje snagu da nastavi dalje.

„Te poruke mi mnogo znače jer mi pomažu da se osećam manje usamljeno. Svaka poruka podrške motiviše me da nastavim borbu“, priznaje.

„Multipla skleroza ne znači kraj života. To znači da život može izgledati drugačije, a to ne mora da bude loše. Život može biti lep, čak i kada se suočavate s izazovima. Najvažnije je da nastavite da živite punim plućima, po sopstvenim pravilima. Treba da razbijemo stigmu da s bolešću ne možete imati ‘normalan’ život – možete, samo treba da stvorite svoju verziju normalnog“, poručila je Amanda svima koji se bore s ovom bolešću.

(Kurir.rs/ net.hr)

