Rut Talija Sajas Sančez bila je devetnaestogodišnja studentkinja iz siromašne porodice koja se prijavila da učestvuje u prvoj epizodi peruanske verzije emisije "Trenutak istine" 2012. godine. Iako je većini delovala kao prosečna studentkinja koja vodi nezanimljiv život, ispostaviće se da je krila jezivu tajnu zbog koje je na kraju i ubijena na monstruozan način!

U prvoj epizodi ove emisije pojavila se nasmejana, simpatična Rut, a u publici su sedeli njen otac, majka i njen tadašnji momak Brajan.

Isprva je sve krenulo sa laganim pitanjima poput: "Da li si ikada pobegla iz škole, a da za to ne zna tvoja majka?" Rut je sramežljivo odgovorila potvrdno, a njena majka se nasmejala i uputila joj pogled kao da joj kaže: "Pričaćemo o ovome kod kuće." Ipak, publici u studiju je ovo bilo simpatično, pa su se mnogi smejali i aplaudirali.

Usledilo je pitanje da li je zadovoljna svojim fizičkim izgledom, a ona je rekla da nije. Ovo je takođe izazvalo simpatije publike jer su mnogi smatrali da je Rut lepa devojka.

Međutim, onda su krenula neka ne tako simpatična pitanja karakteristična za kviz "Trenutak istine". Voditelj je pitao da li se nekad sramila svojih roditelja na šta je ona odgovorila sa da, a takođe je "ispala" i površna kada je odgovorila potvrdno na pitanje da li smatra da joj lepota može doneti mnogo više u životu nego da je dobra osoba.

Niko nije znao kako zarađuje za studije

Ipak, sve je krenulo nizbro kada je došlo pitanje da li zaista radi u kol centru na šta je ona odgovorila da ne radi, a njeni roditelji su bili u potpunom šoku i neverici! Naime, Rut je svima govorila da studira i radi u kol centru kako bi platila troškove studija jer njeni roditelji nisu imali novca za fakultet. Rut je bila prva osoba u njihovoj porodici koja je uopšte upisala studije.

Potom je kroz pitanja u emisiji otkriveno da devojka zapravo radi u noćnom klubu kao egzotična plesačica, a njeni roditelji su bili veoma pogođeni ovim saznanjem. Ni njen momak nije znao za ovo, a Rut se pravdala da joj je novac neophodan za fakultet kao i da se ne skida u tim klubovima niti da radi bilo šta neprimereno.

Voditelj ponižavao njenog dečka

Voditelj je postavio veoma neprijatno pitanje: "Da li si s trenutnim dečkom samo dok ne nađeš boljeg partnera?" Rut je odgovorila potvrdno. Ona je potom objasnila da joj je sa njim u vezi lepo, ali da ne misli da će se udati za njega. Ipak, smatra da je on veoma zgodan mladić koji ima dobro srce, ali da nema nikakvu ambiciju ni perspektivu u životu. Voditelj je u tom trenutku dolio ulje na vatru pitajući Brajana čime se bavi, a momak je odgovorio da je taksista i obrazi su mu bili crveni kao bulke.

Mnogi su ovo protumačili kao da je Rut materijalista i površna devojka jer Brajan, uprkos tome što je dobar čovek, ne može da oženi ženu kao što je ona ako ne zarađuje dovoljno.

Pitanje koje joj je uništilo život

Kao da sve to nije bilo dovoljno i kao da ova pitanja nisu već uništila život za Rut, poslednje pitanje je glasilo: "Da li je ikada dobila novac u zamenu za intimne odnose?" Rut je sa mučninom odgovorila da jeste.

Njena majka se presavila od bola, a lice je prekrila rukama.

Rut je objasnila da je dobila takvu ponudu dok je radila u noćnom klubu i da je to uradila dva puta jer je njenoj porodici bio potreban novac.

Nakon ovog pitanja, Rut je odustala od daljeg odgovaranja i otišla je kući sa zagarantovanom sumom od 5.700 dolara. Ova cifra bila je ekvivalent 13 prosečnih mesečnih plata u Peruu.

Nakon toga, Rut je pritrčala majci, pala na kolena i zagrlila je konstantno se izvinjavajući.

Nestala nakon emisije

Mesec dana nakon emitovanja emisije, Rut je nestala.

Njena majka je uplakana molila policiju da nađu njenućerku, a onda i sve televizijske stanice da objave njenu sliku ne bi li je neko prepoznao. Sve televizije su prenele da je nestala prostitutka iz "Trenutka istine".

Dva meseca nakon nestanka, njeno telo je nađeno u gotovo neprepoznatljivom stanju na dnu bunara na imanju ujaka njenog bivšeg dečka Brajana. Bila je zatrpana kamenjem i građevinskim materijalom na dubini od oko pet metara, a delovi njenog tela su virili ispod šuta...

Policija je odmah bez razmišljanja uhapsila Brajana i njegovog ujaka.

Dok je policija pokušavala da izvuče telo, obavestili su njenu porodicu da su možda pronašli Rut i da treba da dođu na tu lokaciju, ali im nisu rekli da je devojka mrtva. Njen otac i sestra su odmah pohitali tamo, ali su samo videli telo svoje ćerke i sestre u užasnom stanju, a policija je stavljala Brajana u maricu. Rutin otac je pokušao da napadne Brajana kamenom, ali ga je policija sprečila. Rutina sestra se bacila na zemlju i nekontrolisano plakala i dozivala sestru...

Kako je ovo u tom trenutku bila viralna priča u celom Peruu, novinari su se uputili njenoj kući u kojoj je u tom trenutku bila sama Rutina majka. Nesrećnoj ženi u međuvremenu nije javljeno da joj je ćerka ubijena.

Novinarka je pozvonila na vrata, a Rutina majka joj je otvorila. Prva stvar koju je novinarka rekla bilo je: "Moje saučešće." Rutina majka ju je zbunjeno gledala, a novinarka je ponovila ove dve reči. Žena je i dalje bila zbunjena. Novinarka je shvatila o čemu se radi, oborila je pogled, glas joj je zadrhtao i samo je izustila: "Gospođo, našli su vašu ćerku. Mrtva je."

Rutina majka kada je to čula otrčala je i zatvorila se u sobu. Iz sobe se čuo plač i neljudski vrsci majke koja oplakuje svoje dete. Sve je prenošeno uživo na peruanskoj nacionalnoj televiziji.

Brajan lagao na suđenju

Brajan je na suđenju rekao da je Rut pozvao da se nađu, a ona je pristala. Naveo je da je morao s njom da razgovara o svemu što se desilo u emisiji, a tvrdio je da mu je ona obećala procenat novca koji je osvojila. Rekao je da su popili flašu vina kao i da je ona pristala da odu kod njega u kuću i da su imali intimne odnose.

Tvrdio je da ga je Rut potom napala i rekla mu da je "samo običan taksista", kao i da mu nikada neće dati novac. Rekao je da je u tom trenutku imao "pomračenje uma" i da je uhvatio za vrat i stezao ga oko 30 sekundi sve dok ona nije prestala da reaguje. Potom je njeno telo odneo u kupatilo i spustio ga u kadu. Bez griže savesti se spustio u prizemlje kuće gde je njegova majka organizovala žurku jer joj je bio rođendan!

Sutradan, kada se oporavio od mamurluka, pozvao je ujaka s kojim je preneo telo na njegovo imanje van grada i bacili su je u bunar!

Sud nije poverovao u njegovu priču.

Prvo, nisu poverovali da je bilo intimnih odnosa između njih to veče, a niko nije mogao da dokaže da je postojao dogovor o deobi nagrade. Takođe, veštaci su tvrdili da niko ne može biti udavljen za 30 sekundi i da je za to potrebno mnogo više vremena.

Kako piše CNN, u njenom organizmu su pronađeni i opijati, ali nisu rekli tačno koji. Uzimajući sve ovo u obzir, sud je zaključio da je Brajan najverovatnije sve unapred isplanirao i namamio je, a onda je brutalno ubio. Osuđen je na 35 godina robije.

Roditelji ubijene devojke izjavili su da nikada nisu verovali da je Brajan dobar čovek za njihovu čerku, ne jer je bio siromašan, nego su uvek mislili da jednostavno nije dobra osoba. Međutim, njihova ćerka je uvek govorila da Brajan ima srce od zlata, preneli su lokalni mediji.

Koja je uloga bila emisije u njenoj smrti?

Peruanski državni tužilac Hoze Pelaez je rekao da se istražuje ulogu koju je emisija mogla odigrati u Rutinoj smrti.

- Istraga će utvrditi da li postoji neki stepen odgovornosti, iako mi se čini da bi to bila odgovornost koja ne bi imala uzročno-posledične veze - rekao je on lokalnim novinarima.

Porodica devojke je rekla da emisija nije izazvala njenu smrt.

Predsednica Saveta za radio i televiziju Perua pozvala je medije u toj južnoameričkoj zemlji da pažljivije prate sadržaj svojih programa zbog ubistva Rut.

- Mislim da postoji izražena tendencija u našim medijima da jake i teške vesti pretvore u emisiju kako bi svi mogli da ih vide - rekla je predsednica Roza Marija Alfaro.

Suočen sa pojačanim nadzorom, voditelj emisije je rekao da program nije odgovoran za njeno ubistvo. Kritike na račun emisije su nepravedne, rekao je voditelj Beto Ortiz.

- Ono što rade je davanje alibija braniocima bezdušnog zločinca, jer mu time umanjuju odgovornost govoreći da televizija stvara monstrume - rekao je on.

