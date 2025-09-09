Slušaj vest

Norman Vajt (61) srušio se na komemoraciji svom sinu Dejvidu Bejlickiju (41) koji je preminuo na desetu godišnjicu sahrane svojih mrtvorođenih sinova blizanaca. Normanova ćerka izjavila je da je ova velika tragedija porodicu ostavila u stanju „potpunog šoka“.

Norman, poznat prijateljima kao Noša, srušio se dok su Dejvidov kovčeg unosili u kapelu Svetog Bida u krematorijum u Midlsbrou, Nort Jorkšir, 21. avgusta, prenosi Daily Mail.

Sahrana Dejvida Bejlickija Foto: printscreen/facebook/Rose Funerals Memorials

Dejvid se dugo borio sa zavisnošću od narkotika i pronađen je mrtav 31. jula na sofi u domu člana porodice - tačno deset godina nakon komemoracije za njegove sinove blizance, Karsona i Dikana.

Čantel Beilicki (42), Dejvidova sestra, rekla je da je on bio na dobrom putu ka oporavku i da je istraga o uzroku njegove smrti i dalje u toku.

Dejvid Belicki Foto: Printscreen/Facebook

Opisujući smrt svog brata na godišnjicu komemoracije njegovih sinova, kao i smrt njihovog oca na Dejvidovoj sahrani, rekla je da to deluje kao scenario iz filma.

„Bilo je toliko traumatično, nikada ne biste pomislili da nešto ovako može da se desi. Ne možete to ni da napišete. Kada smo ušli u kapelu i seli, pogledala sam oko sebe i rekla: ‘Gde je tata?’“, izjavila je Čantel.

Tada joj je neko rekao da se Norman srušio, pa je izašla napolje da vidi šta se dešava. Kapela je evakuisana dok je pozvana hitna pomoć, a Norman je prevezen u bolnicu.

Njegova sestra je otišla s njim u kolima hitne pomoći, dok je ostatak porodice nastavio sahranu. Ubrzo su dobili poražavajuću vest da je Norman, otac sedmoro dece, preminuo.

Norman Vajt Foto: Printscreen/Facebook

Njihove smrti ostavile su ogromnu prazninu u životima njihove porodice, a Čantel priznaje da se teško nosi sa šokom. Dodala je da Norman nikada ranije nije imao problema sa srcem.

„Mislim da je umro od slomljenog srca. Mislim da je za njega bilo previše da vidi celu porodicu na okupu na taj način“, rekla je Čantel.

Sahrana Dejvida Bejlickija Foto: printscreen/facebook/Rose Funerals Memorials

Više od nedelju dana nakon sahrane, kaže, bila je u stanju potpunog šoka i nije mogla da prihvati šta se dogodilo.

I pored problema sa zavisnošću, Dejvid, koji je bio otac odraslog sina Itana i devetogodišnjeg Džeksona, bio je, kako kaže, neizmerno voljen.

„Imao je srce veliko kao okean. Mnogo nam nedostaje.“

Čantel, koja je sa svojom porodicom i Dejvidom živela u naselju Park End u Midlsbrouu, rekla je da je Norman bio veliki zaljubljenik u boks i da je trenirao druge. Opisala ga je kao povučenu osobu, iako je bio veoma poznat i voljen u zajednici.

„Moja deca su očajna. Ništa više nije isto bez njega. Bio je moj otac i moj idol“, rekla je.

Sahrana Dejvida Bejlickija Foto: printscreen/facebook/Rose Funerals Memorials

Takođe je pohvalila osoblje pogrebnog preduzeća:

„Bili su fantastični tokom cele ove traume. Naša porodica ne bi izdržala taj dan bez njih. Bili su strpljivi, brižni, prošli su kroz svaku emociju s nama, iako su i sami bili traumatizovani, sve vreme su se trudili da spasu mog oca.“

