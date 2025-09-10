Slušaj vest

Šeron Krikmar odrasla je u Binghamtonu, Njujork, sa roditeljima i bratom. Njeni roditelji su im, kada su bili malo stariji, otkrili da su njih dvoje usvojeni iz različitih porodica.

Pitanja o biološkim roditeljima

"Uvek smo se pitali, mislim da smo to oboje činili, ko su naši biološki roditelji. Da li su oni tu? Hoćemo li ikada saznati ko su?“ rekla je Krikmar.

Usprkos izazovima zatvorenog sistema usvajanja u Njujorku, Šeron je ostala odlučna i nije odustajala od svog cilja.

"Problem u Njujorku je što su svi dokumenti o usvajanju iz 70-ih godina bili zapečaćeni,“ objasnila je, ali to je nije sprečilo da nastavi potragu.

Prva velika vest iz 23andMe

Prijavila se za 23andMe, nadajući se da će naučiti više o svojoj genetskoj istoriji. Tada je, 30. novembra 2023. godine, doživela iznenađenje svog života.

"Dobila sam rezultate koji su pokazali da imam majku. Skoro sam se onesvestila" rekla je Krikmar, prenosi CBS.

Biološka majka je tražila

Par dana pre toga, Širli Bendek, koja je živela 1.300 milja daleko, u Laboku, Teksas, još uvek se pitala hoće li ikada naći dete koje je dala na usvajanje.

"Dva dana pre toga, muž i ja smo gledali film o devojci koja nalazi svoju biološku majku. Nakon filma, muž me pitao da li mislim da će me ikada naći. Potpisala sam papire i nisam smela da je tražim," ispričala je Bendek.

Poruka koja menja sve

Kada je Šeron dobila obaveštenje od 23andMe, otišla je na profil za koji je sajt tvrdio da je njena biološka majka.

"Izgledala je tačno kao ja. Rekla sam, o moj Bože, ona izgleda baš kao ja, a moj muž je rekao da je to zastrašujuće,“ ispričala je Bendek.

Odlučila je da joj pošalje poruku.

"30. novembra, dok sam ulazila u kuću iz garaže, dobila sam poruku od nje na svom telefonu,“ rekla je Bendek.

„Rekla sam: O, Bože. On je pitao šta? A ja sam rekla: Mislim da me je pronašla. On je pitao ko, a ja sam rekla: Moja ćerka,“ ispričala je Krikmar.

Prvi poziv i emotivno okupljanje

Prvi telefonski poziv bio je trenutak velike emocije, kulminacija godina želje i nade. Bio je to odgovor na molitvu za obe, Šeron i Širli.

"Sigurno smo razgovarale četiri sata. Bilo je neverovatno,“ seća se Šeron, a njen glas ispunjen je čudom i radošću koju je osetila tog dana.

Porodica se proširila

Za Šeron, porodica je odmah porasla.

„Imam braću i sestre, imam rodbinu, imam porodicu. Moja porodica je bila veoma mala dok sam odrasla, a veliki deo njih je preminuo,“ podelila je Šeron, njen glas zvuči ispunjeno radošću zbog novostečenih veza.

Šeron je brzo saznala odgovore na mnoga pitanja.

„Imala sam 18 godina kad sam ostala trudna s njom, a napunila sam 19 kad sam je rodila,“ ispričala je Bendek.

Širli je kasnije ušla u Rezervni sastav vojske i služila na aktivnoj dužnosti. Oko godinu dana kasnije, upoznala je svog muža sa kojim je u braku 46 godina. Godinu dana nakon braka, dobili su prvo dete, odnosno tri godine nakon što je Šeron dala na usvajanje. Danas imaju dve ćerke i usvojena dva sina.

Porodica i podrška

„Imam muža koji me uvek podržava, a on je znao pre nego što smo se venčali i uvek je bio uz mene,“ rekla je Bendek.

Zajedno su svojoj četvoro dece ispričali o njihovoj polusestri kada su bili u srednjoj školi. Jedna od njenih ćerki je bila ta koja je podstakla da se prijavi za 23andMe.

„Ona me je praktično naterala da to uradim, jer su moje druge dve ćerke bile u konspiraciji da pronađu svoju polusestru,“ ispričala je Bendek.

Ujedinjenje posle 49 godina

I uspelo je, Širli je konačno srela Šeron u martu prošle godine. Bio je to čudo koje su ove dve čekale 49 godina da podele.

„To je pravo blagoslovenje. Nikada nisam mislila da ću imati ovakvu divnu porodicu,“ rekla je Šeron.

„Bilo je neverovatno. To je odgovor na molitvu,“ dodala je Bendek.

