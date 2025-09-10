Slušaj vest

Za punih 23 godine, supruga i deca Ričarda Hoglanda nisu znali šta se dogodilo s njim nakon što je misteriozno nestao 10. februara 1993. godine. Kada su ga pronašli usledilo je šok otkriće.





Savršen život koji se srušio preko noći

Linda i Ričard živeli su naizgled savršenim životom u Indijanapolisu. Posle jednog razvoda, Ričard je verovao da je pronašao pravu ljubav.

"Bio je spontan, pun energije, uvek u pokretu, sklapao poslove, uspešan i zabavan,“ priseća se Linda. Njihova porodica imala je veliku kuću, stabilna primanja i egzotična putovanja. Posle 11 godina braka, sve se srušilo u jednom danu.

Hogland je nazvao suprugu na posao i rekao da mu je loše i da mora hitno u bolnicu. Kada je ponudila da pođe s njim, odgovorio je: "Nemam vremena da čekam.“ Linda je zvala bolnice, ali nigde nije bilo traga o njemu.

Porodica nestalog muškarca bila je šokirana saznanjima:

Misteriozni nestanak bez traga

Njegov automobil pronađen je na aerodromu u Indijanapolisu, ali nije postojao zapis da je Ričard ikada ukrcan na let. Kod kuće su ostali njegova četkica za zube, odeća, pa čak i pasoš. Deca su tada imala 9 i 6 godina. U početku su svi verovali da će se brzo vratiti.

Te iste godine, deca su dobila rođendanske čestitke sa po 50 dolara i porukom:

"Možda ćemo se uskoro videti. Toliko je prošlo da vas možda neću ni prepoznati. Slušajte mamu. Tata.“ To je bio poslednji znak da je živ.

Godine bola i sumnji

Linda je izgubila kuću, kola i sigurnost. Policija je čak ispitivala nju kao osumnjičenu.

"Uništio nas je, ostavio bez ičega. Bila sam slomljena,“ rekla je. Nakon deset godina, Hogland je pravno proglašen mrtvim. Linda se ponovo udala i nastavila život.

Šokantno otkriće u Floridi

Onda je usledila šok poruka 2015. godine. Linda je dobila poruku od detektiva Entonija Kardila iz šerifove kancelarije okruga Pasco, Florida:

"Da li poznajete Ričarda Hoglenda? Imamo ga u pritvoru.“

Ispostavilo se da je živeo pod ukradenim identitetom – kao Teri Saimanski, ribar koji je poginuo 1991. godine. Nakon što je iznajmio sobu kod Saimanskijevog oca, Houglend je pronašao umrlicu, iskoristio je da dobije novi izvod iz matične knjige rođenih i vozačku dozvolu. Pod novim imenom kupio je kuću u Zeferhilsu na Floridi, oženio se ženom po imenu Meri i dobio dete.

Prava Saimanskijeva porodica slučajno je otkrila prevaru istražujući porodičnu istoriju na Ancestry.com. Kada su videli da je „mrtvi“ ujak sklopio brak dve godine posle svoje smrti, kontaktirali su policiju. Suočavajući se s dokazima, Houglend je priznao svoj pravi identitet.

"Njihovih 20 godina braka je srušeno u jednom trenutku,“ rekao je detektiv Kardilo. Sin je bio šokiran – krvno mu je bio otac, ali ime i život koji je poznavao bili su lažni.

Suđenje i posledice

Houglend je uhapšen i čeka suđenje za krađu identiteta, na šta se izjasnio da nije kriv. Nije želeo da govori za medije. Njegov sin iz prvog braka, Metju, čuva očev prsten kao opomenu:

"Nosim ga skoro svakog dana, ali kao podsetnik na loš primer.“