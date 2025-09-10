Slušaj vest

Medicinski tehničar za onkološke pacijente i otac troje dece, Met Ridlston (59) iz engleskog Čelmsforda, verovao je da njegov hobi, vožnja bicikla, izaziva bol u leđima. Međutim, ispostavilo se da je uzrok mnogo ozbiljniji: dijagnostikovan mu je karcinom prostate u četvrtoj fazi.

Prvi simptomi i lažni osećaj sigurnosti

Ridlston je početkom 2022. počeo da oseća umor, ali ga je pripisivao stresu na poslu. Kada su se pojavili problemi sa mokrenjem, otišao je kod lekara u aprilu. Tokom pregleda, lekar je primetio „tvrdu, nepravilnu prostatu“.

"Mi, medicinski tehničari i radnici, često mislimo da smo imuni na bolesti koje lečimo kod drugih. Nisam ni pomislio na rak,“ rekao je Ridlston.

pregled prostate/ičustracija Foto: Shutterstock

PSA test, analiza nivoa specifičnog antigena prostate, pokazao je visoke vrednosti.

"Znao sam da neće biti dobro. Samo sam osetio mučninu, fizičku i snažnu reakciju,“ priseća se.

Dijagnoza – rak četvrtog stadijuma

Dalja ispitivanja u londonskoj bolnici Royal Marsden potvrdila su najgore: rak se proširio. „Znam previše, što mi uopšte ne pomaže,“ priznao je.

"Pokušavam da dam sugestije lekarima jer mi to daje osećaj kontrole, ali zapravo, kod raka kontrole nema i to je ono što najviše plaši.“

Ridlston je prošao kroz hemoterapiju i zračenje, a sada je na hormonskoj terapiji kako bi usporio rast kancerogenih ćelija. Lekari su mu objasnili da je pitanje „kada, a ne da li“ će bolest napredovati.

Uprkos svemu, Met se nije povukao iz života. Nastavio je da radi kao onkološki tehničar i prijavio se za Tour de 4, humanitarnu biciklističku vožnju Krisa Hoya, u znak podrške bolnici Royal Marsden i podizanja svesti o životu sa uznapredovalim rakom.

"Trudim se da ne projektujem svoje emocije na pacijente, ali sada ih bolje razumem,“ rekao je "Nikada ranije nisam hodao u tim cipelama. Sada u njima hodam svakog dana.“

Met Ridlston svojom pričom podseća koliko je važno slušati svoje telo i ne zanemarivati simptome. Njegova hrabrost i odlučnost inspirišu i pacijente i kolege da se bore, da podižu svest o raku prostate i da nikada ne gube veru u život.