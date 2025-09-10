Otac troje dece dugo je osećao umor pa otkrio da ima rak četvrtog stadijuma: "Znao sam da neće biti dobro"
Medicinski tehničar za onkološke pacijente i otac troje dece, Met Ridlston (59) iz engleskog Čelmsforda, verovao je da njegov hobi, vožnja bicikla, izaziva bol u leđima. Međutim, ispostavilo se da je uzrok mnogo ozbiljniji: dijagnostikovan mu je karcinom prostate u četvrtoj fazi.
Prvi simptomi i lažni osećaj sigurnosti
Ridlston je početkom 2022. počeo da oseća umor, ali ga je pripisivao stresu na poslu. Kada su se pojavili problemi sa mokrenjem, otišao je kod lekara u aprilu. Tokom pregleda, lekar je primetio „tvrdu, nepravilnu prostatu“.
"Mi, medicinski tehničari i radnici, često mislimo da smo imuni na bolesti koje lečimo kod drugih. Nisam ni pomislio na rak,“ rekao je Ridlston.
PSA test, analiza nivoa specifičnog antigena prostate, pokazao je visoke vrednosti.
"Znao sam da neće biti dobro. Samo sam osetio mučninu, fizičku i snažnu reakciju,“ priseća se.
Dijagnoza – rak četvrtog stadijuma
Dalja ispitivanja u londonskoj bolnici Royal Marsden potvrdila su najgore: rak se proširio. „Znam previše, što mi uopšte ne pomaže,“ priznao je.
"Pokušavam da dam sugestije lekarima jer mi to daje osećaj kontrole, ali zapravo, kod raka kontrole nema i to je ono što najviše plaši.“
Ridlston je prošao kroz hemoterapiju i zračenje, a sada je na hormonskoj terapiji kako bi usporio rast kancerogenih ćelija. Lekari su mu objasnili da je pitanje „kada, a ne da li“ će bolest napredovati.
Uprkos svemu, Met se nije povukao iz života. Nastavio je da radi kao onkološki tehničar i prijavio se za Tour de 4, humanitarnu biciklističku vožnju Krisa Hoya, u znak podrške bolnici Royal Marsden i podizanja svesti o životu sa uznapredovalim rakom.
"Trudim se da ne projektujem svoje emocije na pacijente, ali sada ih bolje razumem,“ rekao je "Nikada ranije nisam hodao u tim cipelama. Sada u njima hodam svakog dana.“
Met Ridlston svojom pričom podseća koliko je važno slušati svoje telo i ne zanemarivati simptome. Njegova hrabrost i odlučnost inspirišu i pacijente i kolege da se bore, da podižu svest o raku prostate i da nikada ne gube veru u život.