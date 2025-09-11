Slušaj vest

Skoro četvrt veka prošlo je od jednog od najtragičnijih dana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država – 11. septembra 2001. godine. Tada su pripadnici Al Kaide oteli četiri aviona, od kojih su dva udarila u kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, izazvavši katastrofu čije posledice i danas odjekuju. U tom terorističkom napadu je poginulo više od 3.000 ljudi, dok su mnogi drugi kasnije stradali od posledica koje je tragedija ostavila za sobom. Oni koji su preživeli, i danas se prisećaju tog dana sa dubokim emotivnim ranama. Među njima je i bivša stjuardesa Nensi.

Danas u penziji, Nensi sa prijateljicom Kejt vodi popularne naloge na TikToku i Jutjubu, gde sa publikom deli vedre trenutke iz svakodnevice. Ipak, u njenom sećanju zauvek će ostati urezan taj kobni dan, jer je 11. septembra 2001. bila član posade na letu koji je poleteo iz Njujorka, u trenutku kada su se napadi odvijali.

Na 23. godišnjicu napada, Nensi je u jednom od svojih videa ispričala kako je doživela taj dan. Opisala je osećaj nelagode koji ju je obuzeo još pre poletanja, dok je, po protokolu, čitala priručnik za vanredne situacije i moguće terorističke pretnje. Priznala je da je doživela panični napad čim je stigla na aerodrom.

"Osećala sam da nešto nije u redu, nisam se osećala prijatno zbog leta koji je trebalo da usledi. Koja je bila šansa da ću 15 minuta nakon što sam nevoljno prošla kroz priručnik za hitne slučajeve, morati da delujem na osnovu toga što tu piše?", započela je priču Nensi, bivša stjuardesa u prvoj klasi.

Avion je poleteo, a kada je ušla u kokpit da upita pilote za uobičajeni meni, preko radija je čula vesti – jedan avion udario je u Severnu kulu Svetskog trgovinskog centra.

Piloti su joj tada rekli da obustavi usluživanje putnika i da prođe kroz kabinu kako bi prijavila sve što bi moglo izgledati sumnjivo. Iako preplašena, trudila se da strah ne pokaže.

"Zagrlila sam svoju koleginicu Džo i rekla joj da ne postoji nijedna druga osoba sa kojom bih u ovom trenutku bila na ovom letu. Putnicima su počeli da zvone mobilni telefoni, porodice su ih zvale da provere kako su, a posle 10 minuta iz kontrole leta nam je naloženo da sletimo što pre", nastavlja sećanje na taj kobni dan.

Nakon prinudnog sletanja na aerodrom koji tada više nije primao komercijalne letove, s posadom je otišla u hotel, gde su saznali razmere tragedije. Pogođena je i Južna kula, oba tornja su se urušila, hiljade ljudi je izgubilo živote, a haos i panika među putnicima bili su gotovo opipljivi. Nensi kaže da je tada prvi put istinski shvatila da je vrlo lako mogla biti u jednom od aviona koji su teroristi upotrebili kao oružje.

"Sa svakom godinom koja prolazi, osećaj je sve užasniji, a sam događaj promenio mi je pogled na život na više načina", rekla je u ispovesti nekadašnja stjuardesa.

