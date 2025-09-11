Imala je 18 godina kad se porodila i sina više nije videla: Sliku čuvala 33 godine, a onda je saznala istinu
Melani Presli imala je 18 godina kada se prvi put ostvarila u ulozi majke. Trudnoću je do kraja iznela bez partnera, jer nije imala podršku, a nakon porođaja je sina dala na usvajanje.
- Znala sam da finansijski neću moći da se izborim. Osim toga, želela sam da ima i majku i oca, pa sam odlučila da ga dam na usvajanje - ispričala je Presli za News 5.
Odrekla se deteta
Još tokom trudnoće je uz podršku porodice, prošla je kroz proces usvajanja preko agencije iz Akrona. Zdravog dečaka je donela na svet 17. juna 1988. godine u bolnici Timken Mercy u Kentonu. Nije želela da mu da ime, ostavila je to porodici koja ga je usvojila.
Melani je rekla da tog dana nije smela da ga drži u naručju, ali je sutradan njena sestra zamolila medicinsku sestru da im to omogući.
Serija "Zauvek tvoj" koja se od 10. septembra emituje premijerno na Kurir televiziji radnim danima u 15.00 časova donosi vam intrigantnu priču o izdaji, porodici i ljubavi.
Pedra je, kao dete, majka ostavila na pragu crkve. Kada je odrastao, Pedro ima jedan cilj na umu: da pronađe gde se nalazi njegova majka, ali se zaljubljuje u devojku iz više društvene klase.
Da bi ih razdvojio, njen otac umešao je Pedra u ubistvo, što ga navodi da pobegne iz grada.
Godinama kasnije, potraga za njegovom majkom vraća Pedra u njegov rodni grad. Bliže je otkrivanju istine o svojoj majci kada se ponovo ujedini sa svojom prvom ljubavi.
Ali nešto se promenilo: sada je verena za čoveka za koga Pedro ne zna da mu je biološki brat.
Pogledajte u galeriji fotografije iz serije "Zauvek tvoj":
- Rekla je: ‘Odvešću vas u privatnu sobu da ga može držati u naručju. Uzmite koliko god vremena želite.’ Tada sam ga držala u naručju, a moja sestra je uslikala fotografiju. To je bila jedina fotografija koju sam imala narednih 33 godina - rekla je Presli.
O svom sinu ništa nije znala godinama. Kako izgleda? Čime se bavi? Da li je srećan? Godine su prošle, a ona se ponovo ostvarila u ulozi majke. Međutim, dan kad je rodila prvog sina nije mogla tek tako da zaboravi.
- Uvek je bilo malo tuge u meni na taj dan. To je najlakši način da to opišem - priznala je Presli.
Gde je bio dečak?
U Vinčesteru u Virdžiniji, skoro 500 kilometara daleko od njenog doma u Vodsfortu, ispostavilo se da je i njen sin razmišljao o njoj. Usvojila ga je porodica Vosler i dali su mu ime Greg.
Nakon što su sedam godina živeli u Stouu, preselili su se u Vinčester.
- Možda sam imao devet ili deset godina kada su mi rekli da sam usvojen i da je žena koja me dala na usvajanje želela da imam bolji život - ispričao je Greg Vosler, koji i dalje živi u Vinčesteru.
Pogledajte i tizer za najnoviju seriju na Kurir televiziji:
Gregova radoznalost nije bila odmah izražena. Kasnije je pronašao opise svojih bioloških roditelja iz bolnice, ali bez imena, datuma rođenja ili godina.
- Nikada nisam bio previše radoznao. Šalio sam se govoreći: ‘Ne vidim nijednu poznatu ličnost koja liči na mene,’ ili, ‘Nema kraljeva ili kraljica iz dalekih zemalja koji liče na mene.’ To je bila moja šala, moj brz odgovor - rekao je Greg.
Ipak, kada je pošao na fakultet, a i kasnije dok se venčavao i podizao dva sina, ta misao mu nije napuštala glavu.
- Prvog sina sam nazvao Gregori jer je on bio moj prvi krvni rođak kojeg sam poznavao. Hteo sam da imamo tu povezanost - objasnio je Vosler.
Onda su odlučili da saznaju isitinu
Međutim, 31 godinu kasnije bio je spreman da sazna celu isitnu.
- Moja žena i ja smo razgovarali jedne večeri i rekao sam: ‘Ne znam ništa o svojoj medicinskoj istoriji, genetici, o tome odakle potičem.’ Tada je bila promocija za 23andMe, pa sam uradio test - ispričao je Greg.
Spletom okolnosti, te iste godine, Melanina majka je preminula, što ju je podstaklo da konačno učini ono o čemu je dugo razmišljala.
- Oduvek sam želela da moj sin upozna moju majku, ali je umrla. Te noći, dok smo svi sedeli za stolom, zaplakala sam i rekla: ‘Moram da pronađem svog sina’ - ispričala je Presli.
Ipak, dve godine kasnije, Melanina ćerka joj je za rođendan poklonila test koji potvrđuje genetsko srodstvo. Rezultati su stigli za nekoliko dana i među njima se našao potencijalni sin po imenu Greg Vosler.
- Odmah sam poslala poruku: ‘Mislim da smo u srodstvu.’ Sledeća poruka bila je: ‘Mislim da sam ti biološka majka.’ Od tog trenutka sve se promenilo - rekla je Melani.
Susret
Nakon provere i potvrde veze, Greg i Melani su se konačno sreli u junu 2021. godine.
- Taj trenutak bio je neverovatan - rekla je Melani, dok je Greg dodao da su odmah razgovarali četiri sata i upoznao je 17 članova nove porodice.
Njih dvoje sada neguju svoj odnos i planiraju još porodičnih okupljanja.
- Život ima čudan način da vam pruži ono što vam je potrebno, a ne ono što želite. Očigledno je da nam je ova povezanost bila potrebna - zaključio je Greg.
VIDEO: Usvajanje dece u Srbiji: