Novinar Risto Đogo, poznat po svojim TV dnevnicima tokom rata u Bosni i Hercegovini, pronađen je mrtav u reci Drini 12. septembra 1994. godine. Imao je samo 38 godina, a okolnosti njegove smrti i danas ostaju nerazjašnjene.

U jeku rata 1992. godine, Đogo je osnovao novinsku agenciju Srna i izveštavao javnost o toku sukoba, stekavši reputaciju jednog od najpoznatijih ratnih novinara.

Voditelj koji je osvajao publiku duhovitim skečevima

Đogo je posebno zapamćen po završnicama svojih dnevnika u kojima je, sarkastično i ironično, komentarisao događaje iz rata. Ismevao je poteze bošnjačkih političara, ali i režim Slobodana Miloševića. Ovi skečevi doneli su mu veliku popularnost među srpskom publikom, ali i ogorčenje kod Hrvata i muslimana.

Dnevnik je često počinjao njegovim prkosnim pozdravom sa tri podignuta prsta, znak da ga prate samo nacionalno osvešćeni Srbi. Završavao je na šaljiv način – ponekad je „gledao u pasulj“ ili vadio pištolj kako bi izveo skeč pred kamerama.

Smrt koja nikada nije rasvetljena

Đogo je preminuo pred kraj rata, u septembru 1994. Zvanični izveštaji govorili su o nesrećnom slučaju, ali postojale su ozbiljne indicije da je ubijen – telo mu nije bilo čitavo, a okolnosti smrti bile su misteriozne.

Njujorški Times je u istraživačkom tekstu naveo:

„Risto Đogo, glavni i odgovorni urednik Televizije Republike Srpske, nije u noći između 9. i 10. septembra 1994. pao s visoke terase hotela ‘Vidikovac’ u Drinu i udavio se. On je ubijen.“

Đogo je tog dana bio pozvan da vodi program u Sportskoj dvorani u Zvorniku. Nakon koncerta, otišao je na večeru u motel Vidikovac. Sedeo je za stolom sa Guzinom, kada su ga pozvali da pomeri kola. Veruje se da je pijani Đogo pao sa terase i utopio se u Zvorničkom jezeru, gde je pronađeno njegovo telo.

Karijera i život Rista Đoge

Risto Đogo rođen je 12. februara 1956. u Kalinoviku, a od 1958. živeo je u Sarajevu. Završio je osnovnu školu i Treću sarajevsku gimnaziju, a 1979. diplomirao žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka sa izuzetnim prosekom. Radio je u Oslobođenju, na Radio-Sarajevu, i u predratnoj Televiziji Sarajevo, gde je prošao sve funkcije – od novinara do glavnog i odgovornog urednika.

Ljudi ga pamte kao velikog patriotu. Njegov Dnevnik često je počinjao rečenicom „Pomaže Bog“, a završavao podignuta tri prsta u vazduhu, simbol snage i prkosa u ratnim vremenima.

