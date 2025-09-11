Slušaj vest

Čelsi Perkins (35), bivša glumica filmova za odrasle, OnlyFans model i veteranka Obalske straže SAD, osuđena je na 22 i po godine federalnog zatvora zbog ubistva Metjua Danmajera (31) u nacionalnom parku Kajahoga Veli u Ohaju.

Prema saopštenju američkog tužilaštva za severni okrug Ohaja, Perkins je u maju priznala krivicu za ubistvo drugog stepena i upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina na federalnom posedu, u vezi sa smrtonosnim pucnjem u martu 2021. godine.

Susret iz prošlosti koji je eskalirao u osvetu

Perkins je tvrdila da ju je Danmajer silovao četiri godine ranije, ali nikada nije podignuta optužnica protiv njega. U martu 2021. vozila je više od 480 kilometara iz Virdžinije do Ohaja, koristeći mužev Smart automobil, kako bi se srela s njim.

Danmajer je kolegama tokom izlaska u bar otkrio da ga čeka žena koju je upoznao onlajn. Nije znao da ga Perkins namerava ubiti. Proveli su noć u Airbnb-u, a sutradan ga je odvezla u park Kajahoga Veli.

"Prešli su pored groblja, dubokih jaruga i sišli sa staze u šumu,“ stoji u saopštenju tužilaštva.

Kada su stigli do zabačenog mesta, Perkins je izvadila pištolj i upucala ga u potiljak.

Pokušaji prikrivanja tragova

Nakon zločina, Perkins je pobegla u Mičigen, gde je tetovirala omču na podlaktici, a zatim se vratila kući u Virdžiniju. Istraga ju je ubrzo povezala sa ubistvom zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, porukama i balističkim dokazima.

Federalni agenti pronašli su tri pištolja kalibra 9 mm u njenom domu, uključujući onaj koji je nosila u torbici s ličnom kartom. Oružje je imalo njene DNK tragove. Takođe je otkrivena obrisana poruka na njenom telefonu, koja je izgledala kao lažno Danmajerovo oproštajno pismo, napisano kako bi izgledalo da je sam sebi presudio.

Suđenje i izjava porodice žrtve

Na suđenju je tužilaštvo opisalo Perkins kao osobu sa „hladnokrvno i promišljeno donetom odlukom da oduzme život“. Ona se u sudnici obratila porodici ubijenog:

"Preuzimam punu odgovornost za ono što sam učinila.“

Otac žrtve rekao je:

„Moj sin je takođe bio dobra osoba, a sada njegova deca više nemaju oca.“

Kazna i posledice

Pored 22 i po godine zatvora, Perkins će nakon odsluženja kazne biti pod petogodišnjim nadzorom, dok će iznos odštete porodici žrtve biti određen naknadno.

Ovaj slučaj šokirao je američku javnost, otvarajući bolna pitanja o osveti, pravdi i posljedicama ličnih trauma koje se pretvaraju u nasilje.