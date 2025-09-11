Slušaj vest

Doroti Straten bila je stidljiva tinejdžerka iz Vankuvera, koja je radila u Dairy Queenu kako bi pomogla majki. Njena prirodna lepota privukla je pažnju Pola Snajdera, lokalnog makroa i ambicioznog promotera. Bio je 1978. kada je Snajder u njoj video svoju „zlatnu kartu“ za Holivud i počeo da je usmerava ka svetu glamura. A onda je njen život naglo prekinut ubistvom.

Ubrzo ju je ubedio da pozira naga, uveravajući je da je to njena šansa za karijeru. Fotografije su stigle do „Playboya“, koji je prepoznao njen potencijal. U avgustu 1979. Doroti je postala Miss August, a ubrzo i Plejmetska godine 1980. Iako je njen uspon bio brz, bio je i zastrašujuć. Često je bila uplašena i zbunjena novim svetom u koji je ušla, pa se držala Snajdera – jedinog poznatog lica.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Brak sa Snajderom i prvi znaci opasnosti

Dok je „Playboy“ sve više ulagao u Doroti, Snajder je bivao isključen iz njenog života. Hju Hefner i saradnici su ga smatrali neprijatnim i nepoželjnim u društvu. Ipak, Doroti se udala za njega u junu 1979, osećajući da mu to duguje jer ju je „uveo“ u Holivud.

Kako je njena karijera napredovala,filmske uloge, prijateljstva sa slavnim ličnostima i nova ljubav sa režiserom Piterom Bogdanovičem – Snajder je tonuo u očaj. Ljubomora i osećaj gubitka kontrole nad njom pretvorili su se u opsesiju.

Zloslutni dan: Avgust 1980. godine

Doroti je želela miran razvod i čak planirala da mu ponudi finansijsku nagodbu. I pored upozorenja Hefnera i Bogdanoviča da ga ne posećuje sama, otišla je u njihovu zajedničku kuću 14. avgusta 1980.

Te večeri, cimer i poznanici zatekli su jezivu scenu: Snajder je silovao Doroti, upucao je sačmarom u lice, a potom izvršio samoubistvo. Doroti Straten imala je samo 20 godina.

„Izgledalo je kao scena iz horor filma, kao da su u pitanju lutke i lažna krv,“ rekla je jedna od svedokinja.

Posledice koje su potresle Holivud

Njena smrt odjeknula je u čitavoj filmskoj industriji. Hefner je bio skrhan, a Bogdanovič je kasnije napisao knjigu The Killing of The Unicorn, u kojoj je optužio kulturu „Playboya“ i Hefnera da su doprineli tragediji. Bogdanovič je godinama pomagao Dorotinim najbližima i kasnije se oženio njenom mlađom sestrom Luizom.

Doroti je sahranjena na istom groblju kao i Merilin Monro. Na njen nadgrobni spomenik ugravirana je rečenica iz Hemingvejevog romana „Zbogom oružje“, koju je odabrao Bogdanovič.

Sećanje na zvezdu koja je prerano ugašena

Ljudi koji su je poznavali kažu da bi Doroti, da je doživela svoje zrele godine, postala velika holivudska zvezda, možda poput Džulije Roberts ili Ris Viderspun. Ali ono što je sve najviše pogađalo bila je njena dobrota i nežna priroda.

„Doroti je bila posebna. Uvek će biti. Čak i posle svih ovih godina,“ rekao je jedan od prijatelja.

Njena priča ostaje opomena o opasnostima manipulacije, ljubomore i nasilne kontrole – i uspomena na mladu ženu čiji je potencijal mogao da promeni Holivud.