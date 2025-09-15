Prošle su 24 godine od terorističkog napada na Kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, koje su godinama bile simbol američke ekonomske, političke i vojne moći. Prvi udar aviona desio se u 8 sati i 46 minuta i pogođena je Severna kula između 93. i 99. sprata. Upravo je na tom kobnom 93. spratu radila Edna Cintron, koju od tada ceo svet zna kao "ženu koja maše".

A mahala je bespomoćna. Kada se tog 11. septembra avion zakucao u prostor između pomenutih spratova, stepenište je bilo uništeno, a svi oni nesrećni ljudi, koji su radili od 92. na gore, ostali su zarobljeni u prostoru koji je pretio da se sruši i žive ih sahrani svakog trenutka. Drugi, podjednako užasan, scenario ticao se vatre i dima, koji su mogli da ih "progutaju" i uguše. Tako je Edna, 46-godišnja žena iz Kvinsa, nakon terorističkog napada na Kule bliznakinje stajala na ivici nečega što je nekada bio pod zgrade, držala se za gvozdenu konstrukciju i mahala u nadi da će je neko primetiti.

"Bila je organizovana i uredna, zajedničke večeri su nam bile rutina"

Njen suprug je te godine u čitulji napisao potresnu poruku, koja je svetu donekle približila lik i delo žene koju su već znali iz medija po tragičnoj sudbini i smrti.

"Za Ednu i mene svako veče je bilo konforna rutina. Sve je imala isplanirano, čisto, uredno i organizovano", počeo je da piše tada neutešni udovac o svojoj supruzi, koja je radila kao administrativni pomoćnik u kompaniji "Marsh & McLennan".

"Posle posla bi došla kući, kuvala, pazila da, kada ja dođem sa posla, na stolu bude postavljana večera. Svako veče bismo jeli sladoled i gledali televiziju", nastavio je.

"Počeli smo sa dna i zahvaljujući njoj stigli daleko"

Ta jednostavna rutina u njihovom domu u njujorškom naselju Kvins "bila je izuzetna", rekao je neutešni suprug tada, jer pre toga nisu imali svoju kuću, a tokom 12-godišnjeg braka borili su se sa njegovim alkoholizmom.

"Počeli smo od dna i gradili smo sve do vrha. Čak smo otvorili cvećaru u istočnom Harlemu", naveo je tad.

Naznačio je i da mu je supruga dala hrabrosti da ode na lečenje od alkohola i da se u januaru, godinu dana pre nesreće, uspešno izborio sa svojom zavisnošću.

"Bila je jaka žena"

"Pobrinula se da me drži pod kontrolom i da radim stvari koje su ispravne. Bila je veoma, veoma jaka žena. Ona mi je nekad bila više i kao majka. Pazila je da jedem dobro i kako da izbegnem manipulacije. Bila stub porodice, moja kičma. Ojačala me je. Ona me je načinila ovakvim kakav sam danas", napisao je na kraju, a nesumnjivo će se mnogi baš danas prisetiti njegovih reči, njegove supruge, kao i 3.000 drugih žrtava koje su tragično izgubile živote tog 11. septembra 2001. godine.

(Kurir.rs/ Žena)

