Slušaj vest

Otac Predrag Popović često govori o brojnim životnim situacijama kroz koje je svaki čovek prošao makar jednom. Sada je progovorio o jednom velikom problemu sa kojim se suočava većina roditelja, a tiče se vaspitanja dece.

Kako kaže u svom izglaganju, na decu se stavlja preveliko breme i očekuje se nešto što ni roditelji sami ne mogu niti da postignu, niti dostignu. To veoma loše utiče na mališane koji osećaju potrebu da čine stvari koje ne mogu.

Otac Predrag Popović naveo je kroz primer da je jedna devojčica imala psihičkih problema jer je pokušavala da nadmaši svoju majku, trudila se da u svemu bude bolja od nje, a posebno u izgledu. To je veoma loše uticalo na nju.

"Deca vole da vide roditelje koji su postigli to što pričaju da jesu. Sećam se, nažalost, jedne devojčice koja je poludela jer je njena majka mnogo bolje izgledala nego ona. Nikada nije mogla da postigne to, majku je shvatila kao rivalitet. Trudila se da bude lepša, da bude bolja. Majka je nije razumela šta ona hoće, veličala je sebe i devojčica je prosto skrenula - ispričao je Predrag Popović u snimku koji je objavio na svom Instagramu.