Pre više od tri ili četiri decenije teže je bilo inspektorima i forenzičarima da budu stoprocentno sigurni u svoj sud kada je u pitanju pronalaženje odgovornog lica za ubistvo jer tada dostupna tehnologija nije mogla da obradi sve dokaze - kao što je DNK na žrtvi, na primer - pa nije bio toliko redak slučaj da mnogi nedužni ljudi provedu godine i godine u zatvoru odgovorajaći za zločin koji nisu počinili. Jedna od takvih najpoznatijih priča jeste ona o Robertu Duboi iz grada Tompa na Floridi.

Robert je imao samo 18 godina kada mu je policija na teret stavila ubistvo devojke po imenu Barbara Grams. Bila je njegove starosne dobi, a njeno telo pronađeno je te davne 1983. godine iza jedne stomatološke ordinacije. Nesrećna devojka vraćala se kasno noću sa posla kada je tragično izgubila život. Za to ubistvo je Robert Duboa bio je nedužno optužen i proveo je punih 37 godina u zatvoru, u sobici iza rešetaka pokušavajući da dokaže svoju nevinost.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Spectrum News

Crni oblak se nadvio nad porodicom Duboa

Kao neko ko je važio za problematičnog dečka jer mu život nije bio lak - poticao je iz siromašne porodice, imao je jednog brata i četiri sestre, jedna je umrla kad joj je bilo tek dve godine, otac je ostao invalid, a kuća im je izgorela u strašnom požaru. Jedna od starijih sestara kasnije je sa 15 godina pobegla od njih optuživši strica za seksualno zlostavljanje, a baku za maltretiranje.

I kao neko ko je odrastao u tolikoj disfunkcionalnosti, kao tinejdžer u nezgodnim godinama, upleo se u problematična društva, živeo život buntovnika, ali uvek u zakonskim okvirima.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Insolito - True Crime

Nažalost, usled nedostatka tehnološke razvijenosti i sumnjičavih inspektora koji su u to vreme u problematičnim američkim kvartovima uvek "pikirali" iste ljude kao potencijalne krivce, 18-godišnji Robert je vrlo lako "upao" na nijihovu listu osumnjičenih.

Osudili ga na osnovu traga ugriza na žrtvi

Glavni "dokaz" kojim su se inspektori tada vodili u pronalaženju odgovornog lica za ubistvo bio je trag ugriza na žrtvi, a uzimanjem otisaka zuba navodnih osumnjičenih Robertov se nekako podudario sa tragom na telu ubijene devojke. Ovakav vid dokazivanja je kasnije postao apsolutno diskreditovan u sudskoj proceduri.

Kako mogućnosti ispitivanja DNK počinioca tada nisu bile moguće, Robert Duboa je optužen za prvostepeno ubistvo i skoro četiri decenije se trudio da dokaže svoju nevinost - uzaludno! Sve do 2020. godine, kada je upravo na taj način, ispitivanjem DNK, utvrđeno da genetski materijal na telu žrtve nije podudaran sa Robertom i - konačno je oslobođen!

Dobio 14 miliona dolara odštete od države

Dobio je tada, kao već 56-godišnjak, 14 miliona dolara na račun odštete i kompenzacije za nedužno služenje kazne, ali više od tri i po decenije protraćenog života u zatvoru niko ne može da mu nadoknadi.

Ipak, on se trudi da nastavi život optimistično i izgradi što bolju budućnost u narednim godinama, a trenutno radi kao direktor održavanja jednog kantri kluba u Tampi - gradu koji mu je naneo najveću traumu u životu.

On je zbog svoje teške i neobične sudbine postao vrlo popularan u američkim medijima, a samim tim i širom sveta i zato društvenim mrežama sada kruže njegove fotografije prilikom hapšenja, ali i oslobađanja iz zatvora, gde mnogi sa tugom komentarišu godine koje su na njegovom licu usled svega ostavile vidljivi trag.

