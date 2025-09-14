Slušaj vest

Teri Harper (62), vozač autobusa iz Londona, verovao je da ga muči uobičajen bol u leđima nakon što je u februaru 2022. pomerao dušek. Kako prenosi The Independent, lekari u bolnici Princess Royal University uveravali su ga da je samo povredio nekoliko eđnih diskova i da će mu biti bolje za šest nedelja.

Šokantna dijagnoza posle nekoliko nedelja

Bol se, međutim, toliko pogoršao da Teri u aprilu 2022. više nije mogao ni da ustane iz kreveta. Dalja ispitivanja otkrila su strašnu istinu – stadijum 3 multiplog mijeloma, neizlečivog oblika raka krvi koji izaziva nenormalan rast plazma ćelija u koštanoj srži.

"Ne mogu da opišem tu emocionalnu agoniju kada mislite da imate običan bol u leđima, a kažu vam da rak jede vašu kičmu,“ rekao je Harper.

Rak mu je oštetio kičmu i smanjio visinu

Lekari su mu rekli da je rak „pojeo pršljenove“ u njegovim leđima. Otkriveno je čak 12 tumora na kičmi, a zbog urušenih diskova izgubio je oko 11 centimetara visine. Osim tumora, dijagnostikovana mu je i osteoporoza.

Povratak bolesti i teška svakodnevica

Teri je započeo hemoterapiju u decembru 2023. i u jednom trenutku je ušao u remisiju, ali se bolest vratila u junu ove godine. Sada prima hemoterapiju dva puta nedeljno, dok i dalje radi kao vozač autobusa četiri dana u nedelji, što ga, priznaje, iscrpljuje:

"Radim samo pet sati dnevno, ali zarađujem manje od polovine onoga što sam ranije imao. Finansijski je teško.“ Njegova dugogodišnja partnerka sada radi šest dana nedeljno kako bi pokrila račune.

Ćerka pokrenula prikupljanje pomoći

Srednja ćerka, Olivija, pokrenula je GoFundMe kampanju da pomogne ocu tokom ove „noćne more“.

"Želimo da tata može da uspori i posveti se oporavku,“ napisala je ona, dodajući da joj je najveća želja da mu olakša finansijski pritisak.

Do 13. septembra prikupljeno je 1.055 dolara od ciljanih 2.440.

"Trebamo našeg tatu i volela bih da mogu sve ovo da uklonim,“ poručila je Olivija.