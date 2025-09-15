Slušaj vest

Slepi dijabetičar koji je ostao bez oba stopala, 72-godišnji Stjepan Nemak, više nije mogao da živi sam, pa je u zamenu za brigu o sebi odlučio deo imovine da prepiše čoveku kojeg je godinama poznavao. Na kraju mu je, ne znajući šta potpisuje, prepisao svu imovinu - dve kuće i desetine hiljada kvadratnih metara zemljišta. Stjepan je završio u trošnoj kući, čak i danima spavao u autu, piše Dnevnik.hr.

Na kraju su ga spasili komšije, odveli ga u bolnicu pa u dom, koji mu i danas pomažu da plaća. Taj neverovatan slučaj završio je na DORH-u i na sudu. Stjepan ima presudu u svoju korist, ali slučaj nije ni izbliza gotov.

„On je meni obećao da me vodi u Dubravu kod sebe u kuću, da ima poseban ulaz i stan sa WC-om. I žena da će mi kuvati svaki dan, šta budu oni jeli, da ću to jesti i ja. I vikendom ide na more kod mame, voziće me kad god vikendom ide kod mame, da idem i ja s njim,“ rekao je Nemak.

Spavao u kolima

No umesto u obećanom stanu, Stjepan je završio u šupi.

„Tu je jedna prostorija u kojoj je Stjepan živeo. Vode nema, nosio ju je sa izvora. Evo, tu su kante. A WC smo mu pripremili tu da ima ovaj eko WC. Spavao je i u autu jer mu je bilo bolje nego u kući. Sigurno je spavao u autu barem jedno deset noći i dana. Uopšte nije izlazio. Znao je samo u autu da bude i šta mu doneseš, neko hrane ili vode,“ ispričao je Tomislav Marjanović, Stjepanov prijatelj.

I sve to nakon što je svoju imovinu prepisao prijatelju Siniši Spevecu, koji se obećao brinuti o njemu.

„Celu moju imovinu, kompletnu. Sa šumama, još građevinskim parcelama i livadama,“ kaže Nemak. „Dugo sam ga poznavao i dolazio je povremeno kod mene, uvek smo roštiljali. Uvek se najeo kod mene, popio. I ja sam ga smatrao prijateljem.“

Niko mu nije pročitao ugovor

Dogovor je bio da dovedu Stjepana ispred javnobeležničkog ureda u Zaprešiću, gde je iz automobila potpisao ugovor.

„Niko mu nije pročitao ugovor. Siniša je rekao - samo tu potpiši i to je to, a oni će se dalje sve usmeno dogovoriti,“ rekao je Dražen Blažin, Stjepanov prijatelj.

„Čak je i Tomislav u kafiću insistirao da se stavi klauzula o doživotnom izdržavanju. I onda je rekao Siniša - ne, to nije potrebno, nas dvojica smo prijatelji. Nas dvojica smo se sve dogovorili, ti se nemaš šta mešati,“ istakao je Blažin.

Ekipa Provjerenog obratila se spomenutom javnobeležničkom uredu u Zaprešiću, no nisu želeli da daju nikakve izjave, baš kao ni sam Siniša Spevec, piše Dnevnik.hr.

