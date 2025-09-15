Slušaj vest

Sandi Mendoza (27) iz Los Anđelesa rodila je svoju treću ćerku i to na podu kamioneta, pre nego što je uspela da stigne do bolnice.

U subotu, 13. septembra, Sandi je počela da oseća kontrakcije dok je boravila u kući svojih roditelja. Želela je da što duže sačeka pre odlaska u bolnicu kako bi izbegla epiduralnu anesteziju, prenosi KTLA. Dok su bolovi postajali sve jači, poslala je muža po jogu loptu i grejnu podlogu, dok je njena majka sela za volan i krenula prema bolnici.

Ali ubrzo je shvatila da neće stići na vreme.

"Legla sam i nisam mogla da podnesem pritisak koji sam osećala, pa sam jedno koleno stavila na naslon sedišta,“ ispričala je Sandi. "Mama je vozila, a ja sam plakala i vikala: ‘Mama, požuri! Ona dolazi!’ Mama je odgovarala: ‘Čekaj, skoro smo stigle!’“

Sandi Mendoza Foto: Printscreen KTLA 5

Sandi se uz osmeh prisetila da je njena majka poznata po sporoj vožnji: „Znala sam da sam napravila grešku.“

Beba stigla posle prvog napona

Mendoza kaže da je beba izašla već posle prvog napona.

"Samo je iskliznula kroz stranu mog donjeg veša i šorca… i pala na pod kamioneta. Bila sam u šoku,“ priznala je.

Par minuta kasnije stigli su bolničari, a Sandi i njena devojčica su prebačene u bolnicu. I majka i beba su dobro.

Emotivne poruke ponosne mame

Sandi je na Fejsbuku podelila snimke trenutaka nakon porođaja: vidi se u zadnjem sedištu kamioneta dok pored nje leži novorođenče, još uvek povezano pupčanom vrpcom, a potom i trenutke kada im lekari ukazuju pomoć. Njen muž se ubrzo pridružio u bolnici.

„Oduvek sam slušala šalu ‘rođena u zadnjem delu maminog kamioneta’, ali čekajte da se to stvarno dogodi,“ napisala je uz video. „Luda priča o porođaju… Oduvek sam želela prirodan porođaj bez lekova, i, iako je bilo potpuno drugačije nego što sam očekivala, bilo je prelepo i, iznenađujuće, uopšte nije bilo toliko strašno!“

Na kraju je dodala emotivnu poruku: „Dobrodošla na svet, moja prelepa devojčice.“