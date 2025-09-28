Slušaj vest

U modernom svetu, gde su ljudi sve više zaokupljeni svojim životima i rutinama, spontani susreti deluju gotovo nestvarno. Retki su trenuci kada neko neočekivano priđe ili se dogodi susret koji menja sve, ali upravo ti mali, slučajni momenti često ostavljaju najjači utisak i menjaju život iz korena.

Na Redituse nedavno povela diskusija o tome kako su Srbi upoznali svoje partnere. Dok su mnogi otkrili da su njihova poznanstva počela virtuelno ili preko zajedničkih prijatelja, jedna Srpkinja je podelila svoju neobičnu ljubavnu priču iz Londona koja je oduševila veliki broj korisnika pomenute platforme.

"Razmišljam o tome kako zapravo skoro nikada ne upoznajem nove osobe i uopšte mi ne pada na pamet kako bi ih i upoznao? Ako i izađem ponekad nisam preterano ekstrovertan da prilazim ljudima, ali opet sve i da jesam nekako mi uvek deluje kao da ljudi izlaze u svom krugu prijatelja i nisu preterano zainteresovani da im neko priđe.

Ako vidim nekog lepog u gradu opet nisam siguran koliko je OK i kako uopšte prići nekom tako jer kontam da bi se smo zbunili i ispalo bi čudno što im nasumična osoba prilazi na ulici. Takođe, bukvalno ne znam nijedan par koji se upoznao eto tako negde a da nisu imali zajednički kontakt koji ih je upoznao. Kako ste vi upoznali vaše partnere?, upitao je jedan momak.

Ispod objave usledili su brojni komentari, uglavnom od ljudi koji su priznali da skoro nikada nisu doživeli slučajan prilazak na ulici, već da su uglavnom birali da se upoznaju preko društvenih mreža ili tokom kućnih žurki i drugih druženja.

"Bili smo klinci od po 15 godina, danas imamo decu"

Pored njih, bilo je i onih koji su, u zrelim godinama, obnovili svoju tinejdžersku ljubav.

"Bili smo klinci, 15-16 godina. Izlazili smo u neki 'klub', napili smo se od tri piva. Rekao sam joj da ima najlepše plave oči koje sam ikada video, a ona je glumila neko ludilo i govorila mi '3 metra od mene'. Sledećeg vikenda smo se sreli u prolazu, nisam smeo ni da joj se javim jer je bila najlepša devojka i svi su želeli da je muvaju, a ja nisam baš bio na 'glasu' – lep, ali sitan i nizak... kontao sam, nema šanse.

Par dana kasnije stiže poruka na Fejsbuku: 'Je l' više nemam najlepše oči koje si ikada video?' Kad sam to pročitao, bilo mi je muka, ali i presrećan i prestravljen, nisam znao šta da napišem. Onda smo izašli u šetnju, otpratio sam je kući ali ništa nije ispalo... Godinama kasnije, slučajno smo se sreli na bazenu, počeli da izlazimo i eto, sada imamo dvoje dece, stan i posao", napisao je jedan Srbin svoju ljubavnu priču koja je oduševila veliki broj korisnika Redita.

"Lik se zaleteo i stao ispod mog kišobrana"

Na kraju, ljubavna priča kao iz filma – jedne Srpkinje i jednog Škota, koji su se, navodno, sasvim slučajno sreli u Londonu, osvojila je srca i privukla veliku pažnju javnosti.

Foto: Tom Merton / Caia Image / Profimedia

"Padala je kiša ulicama Londona, ja sam nosila kišobran po prvi put u životu i stala da nešto guglam. Lik se zaleteo i stao ispod mog kišobrana, rekao je: 'Izvini, ali ja baš jako kisnem, prehladiću se, mogu li da stojim s tobom dok ne nađeš šta ti treba?' Ja sam naravno rekla: 'Ma možeš.' Kad sam podigla glavu i pogledala ga, njegova faca me je potpuno iznenadila. Izvadio je telefon i pitao me za broj, a kasnije tog dana smo otišli na večeru i eto…

Uvek mislim da su takve spontani susreti lepši od uleta u klubu, kafani ili kafiću. Ljudi su danas otuđeni i retko ko bi prihvatio lepog, zgodnog momka od dva metra pod svoj kišobran, a retko koji muškarac bi iskoristio priliku da priđe jer, jelte, šta ako ga devojka odbije. Da ne pričam o tome što sam tada bila samo turistkinja u Velikoj Britaniji, a tri nedelje kasnije dobila sam ponudu za posao i preselila se", podelila je ona svoju priču pa otkrila da se radi o Škotu.

