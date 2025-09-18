Slušaj vest

Majka troje dece kaže da je njena "noćna mora" od 10.000 funti (skoro milion i po dinara) u Turskoj najgora stvar koju je ikada uradila jer je šest meseci ostavljena u "agoniji". Viki Robinson je odletela u Turli da uzme kompletan set kruna u oktobru.

Kada je sela u operacionu stolicu, Viki tvrdi da je hirurg uradio zahvate koje ona nije tražila, uključujući dva podizanja sinusa i uklanjanje i zamenu sedam zuba sa implantima. Ona tvrdi da je ostala u šoku kada joj je uručen račun od 10.000 funti.

Iskustvo i agonije koju je prošla u Turskoj možete pogledati u galeriji ispod:

1/7 Vidi galeriju Viki Roberts o poseti stomatologu u Turskoj Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Viki kaže da je poslata kući tri dana kasnije, ali da je bila u agoniji jer su joj se šrafovi na implantatima olabavili.

„Sve su to uradili bez pitanja“, rekla je Viki iz Notingema. „Čim su me smestili u stolicu, niko nije govorio engleski. Ne znam šta sam mislio, ali kada sam dobila račun, bila sam u šoku. Izvadili su sedam zuba, ali su mi ugradili samo šest implantata. Imala sam dva podizanja sinusa po 500 funti svaki. Nisam ni znala šta je podizanje sinusa.

Usta su mi bila u haosu. Zašili su mi obraz i desni i imala sam apsces. Lice mi je bilo tako otečeno i toliko me boli. Da je u blizini bila litica, skočila bih sa nje. Kada sam došla kući, nisam mogla da ozdravim. Nisam mogla da jedem sa strane ni da pijem. Izgubila sam težinu, ali mi je bilo previše neprijatno da idem u bolnicu."

Viki Roberts pre operacije zuba u Turskoj Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Viki tvrdi da je nakon toga ponovo odletela u Tursku da joj uklone krune i implante i da ih ponovo ugrade u istoj operaciji. Ona kaže da ovog puta hirurg nije pravilno obložio krunice, ostavljajući vidljive rupe na njenim zubima. Viki je rekla:

„Ne mogu da živim bez antibiotika jer su mi rupe na krunicama i hrana se zaglavila u njima izazivajući infekciju".

Viki je objasnila da je nasela na priču koju su joj predstavili kada je otišla prvi put u posetu ovoj klinici:

Viki Roberts sa zubima iz Turske Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Prvi put kada sam otišla, prodali su mi san. Smestili su me u lep hotel. Drugi put, hotel je bio u ruševinama. Ovi zubi bi trebalo da budu trajni i mrzim ih. Zaista se ljutim. Ovo je moj život i uništen je. Ne mogu da jedem na jednoj strani i ne znam šta nije u redu. Lice mi je uništeno. Ne mogu da izađem. Prvo što ljudi ističu je moje natečeno lice".

