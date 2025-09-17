Slušaj vest

Toni i Filis Gilbert (83) pronađeni su mrtvi u svom domu u Kenmeru, ujutro 14. novembra 2021. Policiju je pozvala snaja Beril Gilbert, koja je, dolazeći kod njih posle kupovine, na vratima ugledala rukom pisanu poruku. Prema navodima medija, poruka je glasila:

„Ako je sve po planu, trebalo bi da smo mrtvi“, uz molbu da se kontaktira Garda (irska nacionalna policija i služba bezbednosti).

Policajac Džejms Hendriks ispričao je pred Koronerskim sudom okruga Keri da su Toni i Filis pronađeni u istoj spavaćoj sobi, ali na odvojenim krevetima, bez znakova nasilja. Lokalni lekar je potvrdio smrt na licu mesta. Glavna državna patolog prof. Linda Maligan utvrdila je da su oboje umrli od trovanja. Daljim pregledom je utvrđeno da je Filis imala četvrti stadijum raka pankreasa, dok je Toni bolovao od ishemijske bolesti srca.

U kući je pronađen i kasetofon sa dva snimka njihovih glasova. Na jednom se čuje Tonijev glas:

"Bili smo zajedno u životu, sada smo zajedno u snu“, prenose Examiner i Times. Drugi snimak je nastajao u „različitim fazama“ i otkriva da je par doneo odluku da okonča svoje živote zbog Filisinog narušenog zdravlja.

Članovi porodice snaja Beril i unuka Felisiti Gilbert potvrdili su da se Filisino zdravlje naglo pogoršavalo i da je pretrpela nekoliko moždanih udara, dok je Toni bio njen glavni negovatelj. Par je, prema rečima porodice, postao povučen nakon pandemije COVID-19. Nekoliko dana pre smrti, posetili su svog advokata kako bi sastavili testament.

Koroner Ejšling Kvilter je smrt proglasila samoubistvom i uputila saučešće porodici, dok je policijska narednica Aoife Dolan izrazila žaljenje u ime lokalne policije. Unuka Felisiti opisala je bake i deku kao „najprisniji par koji možete zamisliti kada je u pitanju životno drugarstvo“.