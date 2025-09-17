Slušaj vest

U BitefArtCafeu će se u nedelju, 21. septembra, održati humanitarni koncert "Neki novi klinci" na kojem će nastupiti jedini zvanični Balašević tribute bend, "Tajni Gaz".

Fondacija "Jedro" uz podršku Fondacije "Balašević" organizuje događaj posvećen muzici Đorđa Balaševića. Pesme koje su mnogima značile i ostavile neizbrisiv trag u našim životima, ponovo će se čuti. "Tajni Gaz" će tokom dva i po sata svirati najlepše Balaševićeve numere, prenoseći emociju i energiju koju je on utkao u svaku notu. Ovog puta, muzika koju volimo postaje most dobrote i solidarnosti, jer će sav prihod od prodaje karata biti preusmeren za lečenje pet dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije, opake mišićne bolesti koja im krade detinjstvo. Svi zainteresovani karte mogu kupiti ovde.



Dok su sredstva već prikupljena za četvoricu obolelih dečaka, peti član njihove male družine i dalje čeka svoju šansu da primi terapiju koja mu može promeniti život iz korena. Ovaj poseban koncert na kome ćemo se zajedno setiti čoveka koji nas je učio da su ljubav, toplina i ljudskost najvažniji, održava se upravo u cilju prikupljanja preostalih sredstava.

„Veliko hvala Fondaciji Balašević, Bitef Art Cafe-u i svima koji su nam do sada pružili podršku. Zahvaljujući zajedničkom trudu, četvorici dečaka već smo obezbedili sredstva za lečenje. Sada nas čeka poslednji korak – da pomognemo i petom. Pesme Đorđa Balaševića uvek su bile uteha i inspiracija, a sada dobijaju još dublji smisao – svaka kupljena karta postaje korak ka ozdravljenju naših dečaka. Zato vas pozivam da 21. septembra dođete na koncert, uživate u Balaševićevim pesmama i pomognete nam da, zajedničkim snagama, završimo ovu akciju”, naglasio je jedan od roditelja i osnivač Fondacije, Goran Vasović.

„Fondacija Balašević nastavlja misiju koju je naš otac živeo: ljubav, dobrota i plemenitost treba da vladaju svetom. Iako svet ne možeš pesmom spasti; možeš učestvovati u nečijem osmehu, posebno ako dolazi kao rezultat ozdravljenja. Zvanični tribjut bend Tajni Gaz nastupa sa namerom da ulije vetar u još jedno jedro koje plovi ka plišanim sprudovima radosti i snova“, rekla je Jelena Balašević, ćerka legendarnog kantautora Đorđa Balaševića i jedna od osnivača Fondacije „Balašević“.

Ovo nije prvi put da porodica Balašević svesrdno podržava akciju Fondacije Jedro. Prošlog oktobra najbliži nenadmašnog i neponovljivog Đorđa Balaševića nesebično su donirali njegov lični pečat za vrlo uspešnu sprovedenu humanitarnu aukciju Fondacije.

Fondaciju „Jedro” osnovale su porodice petorice dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije sa ciljem prikupljanja sredstava potrebnih za njihovo lečenje. Od ove retke bolesti oboljevaju isključivo dečaci i ona se javlja kod 1 od 3500 muške novorođenčadi koji, usled nedostatka distrofina u organizmu, prve simptome osete do pete godine života. Iako donedavno nijedna dostupna vrsta terapije nije bila efikasna, nova terapijska procedura dala je dobre rezultate u usporavanju, pa i zaustavljanju bolesti. Međutim, kako je u pitanju novi vid terapije, ne postoji mogućnost da trošak bude pokriven sredstvima koja obezbeđuje država. S obzirom na prirodu bolesti, vreme za pomoć ističe i zato je humanitarna akcija jedini način da se dečaci spasu.