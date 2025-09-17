Slušaj vest

Adna (Alija) Rovčanin-Omerbegović (26) iz Sarajeva preminula je samo dva nakon svog venčanja. Adna i njen suprug Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u sarajevskom hotelu na Ilidži. Noć koja je trebala biti najljepša u životu mladog para pretvorila se u tragediju. Sada je na društvenim mrežama isplivao srceparajući snimak nastao noć pred venčanje.

Prema rečima porodice i prijatelja, Adni je nakon svadbenog veselja naglo pozlilo, te je hitno prebačena na KCUS Sarajevo, gde je bila u komi. Nakon nekoliko dana provedenih u bolnici, Adna je preminula u ponedeljak, 15. septembra, u 26. godini života. Sada svi sa tugom u očima gledaju snimak za koji piše da je nastao noć pred venčanje.

Poslednji video Adna je objavila dan pred svoje venčanje. Na snimku se vidi kako se članovi njene porodice i prijatelji pripremaju za njenu svadbu uz šaljiv citat iz jednog popularnog videa.

"Ja ne bih želio ikoga da uvredim", napisla je Adna u opisu videa.

Mnogi prijatelji u komentarima ispod videa nakon njene smrti objavljuju tužne poruke u kojima se opraštaju od voljene Adne.

Adna se bavila kozmetikom i imala svoj salon u Sarajevu, a prijatelji je opisuju kao vrednu, nasmejanu i uvek vedru devojku, piše crna hronika.

Adna Rovčanin Foto: Printscreen/ Instagram/ adnarovcaninn

Na društvenim mrežama prijatelji i poznanici opraštaju se od nje emotivnim porukama:

"Još juče si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna", "Neka ti Allah podari Džennet, a tvojoj porodici sabur u ovim teškim trenucima", "Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostaćeš u našim srcima", samo su neke od poruka.

Tragedija koja je pogodila porodicu Rovčanin-Omerbegović u kratkom roku odjeknula je u celom Sarajevu.