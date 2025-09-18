Blizanci razdvojeni po rođenju vodili identične živote: Sreli se 39 godina kasnije, zanemeli kad su upoznali supruge (FOTO)
Priča o dvojici blizanaca koji su razdvojeni na rođenju, ali su živeli gotovo identičnim životima, uprkos tome što se nisu videli ni čuli, posle više decenija i dalje intrigira svetsku javnost.
Ponovo zajedno posle 39 godina
Blizanci Džim Luis i Džim Springer predati su na usvajanje kao bebe i odrasli su u odvojenim domovima udaljenim 65 kilometara u Ohaju, SAD. Tek kada su napunili 39 godina konačno su se ponovo ujedinili - samo da bi otkrili da su praktično živeli istim životom, piše Miror.
Blizanci su rođeni 1940. godine, a neobične sličnosti su počele kada su njihovi usvojitelji izabrali isto ime za obe bebe. Zato su poznati kao blizanci Džim, ali sličnosti se tu nisu zaustavile.
Sve isto samo duplo
Oba blizanca su odrastali uz polubrata po imenu Lari i psa po imenu Toi. Kako su starili, obojica su se obučavali za sprovođenje zakona.
Možda je najčudnije od svega to što su oba blizanca bila u braku dva puta, a obe žene su imale isto ime. Prve žene nosile su ime Linda, dok su u drugom braku obojica izabrali suprugu sa istim imenom - Beti. Džimovi takođe imaju sinove po imenu Džejms Alan i Džejms Alan.
Blizanci dele mnoge osobine ličnosti, a u školi su obojica više voleli stolariju i matematiku, dok im pravopis nije bio jača strana. Obojica su bili pušači, patili su od migrene i vozili su Ševrolet.
Pogledajte u galeriji fotografije blizanaca Džim na kojima su zabeležene neverovatne sličnosti u načinu života:
Jedna jedina razlika
Ali postojala je jedna razlika između njih - dok je Džim Luis znao da ima biološkog brata, Džimu Springeru je rečeno da mu je blizanac umro kao beba. Braća se nisu srela sve dok prvi nije dobio informaciju o svom bratu sa suda u Ohaju i otišao da ga poseti.
Nakon što je Džim Luis počeo da traži svoju biološku porodicu, pre svega kako bi upoznao davno izgubljenog brata, susreli su se prvi put 1979. pred kamerama emisije „Phil Donahue Show” i potpuno opčinili javnost.
Iako Džim Springer nije znao da mu je brat živ, priznao je da je odrastanjem osetio „prazninu”. Blizance je na kraju regrutovao za psihološka istraživanja dr Tomas Bušar sa Univerziteta u Minesoti, koji je otkrio da su njihove medicinske istorije, testovi moždanih talasa i testovi ličnosti bili praktično identični.
Ljudi na društvenim mrežama bili su zapanjeni pričom koja se nedavno ponovo pojavila na Redditu. Jedna osoba je napisala: "Pročitala sam toliko studija o blizancima koji žive sličnim životima, ali su razdvojeni pri rođenju. Ovo su neverovatne sličnosti", a drugi je dodao: "Fasciniran sam ovim, zaista neverovatno".
