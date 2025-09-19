Slušaj vest

Šeron Morbi (54) primetila je malu belu mrlju na jeziku dok je prala zube pre više od dve decenije. Izgledala je kao „paučina“ i u početku nije mislila da je ozbiljno. Međutim, godinama kasnije, ta „neznačajna“ promena pretvorila se u dijagnozu koja joj je zauvek promenila život.

Simptomi ignorisani godinama

Majka četvoro dece otišla je kod lekara pre 20 godina, zabrinuta nakon što je pročitala članak u časopisu o ranim simptomima raka. Tokom narednih nekoliko godina, podvrgnuta je osam biopsija i laserskom tretmanu, ali su joj lekari stalno govorili da nema razloga za brigu.

U međuvremenu, iznošene su razne pretpostavke – da je u pitanju grickanje jezika tokom spavanja, pa čak i da su promene posledica menopauze. Umesto da nestanu, simptomi su postajali izraženiji: bol u vilici, uhu, otežano gutanje i otok u vratu.

„Dobila sam svaki mogući odgovor osim pravog. Godinama su mi govorili da nije ništa ozbiljno, a ja sam osećala da nije“, seća se Šeron.

Teška operacija i borba za život

Konačna dijagnoza je postavljena tek u avgustu 2023. godine, kada je poslednja biopsija potvrdila ono čega se Šeron najviše plašila – rak jezika. Samo dva meseca kasnije, podvrgnuta je iscrpljujućoj operaciji od devet i po sati, kojom je uklonjena cela leva strana jezika.

Lekari su takođe morali da joj rekonstruišu jezik koristeći tkivo sa leve ruke, a pošto se bolest proširila na limfne čvorove, Šeron je takođe prošla hemoterapiju i zračenje.

Danas je u remisiji, ali kaže da oseća ogromno razočaranje u zdravstveni sistem:

„Nemam pojma zašto su sve moje biopsije bile negativne. Da sam čekala duže, sigurna sam da sada ne bih bila živa. Godinama sam molila lekare da me saslušaju. Da sam ih poslušala, umrla bih. Moj savet svima je da uvek verujete svojim instinktima i da ne odustajete kada osetite da nešto nije u redu.“

„Udarate u zid, a niko vas ne sluša“

Više od decenije nakon što se bela tačka prvi put pojavila, Šeron je i dalje prolazila kroz istu rutinu – lekari su rekli da nema razloga za brigu.

„Bol u vilici i uhu je bio nepodnošljiv, a otok na vratu je pogrešno protumačen kao začepljena pljuvačna žlezda. Kada sam jedva mogla da gutam, rečeno mi je da je to povezano sa menopauzom. Osećala sam se kao da udaram u zid. Tek kada sam otišla kod stomatološkog higijeničara i dobila još jedan uput za biopsiju, istina je izašla na videlo.“

