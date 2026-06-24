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Glavni osumnjičeni u slučaju nestanka Medlin Mekenpušten je iz nemačkog zatvora, gde je služio kaznu za nepovezano krivično delo.

Kristijana Briknera (48) iz zatvora je odvezao njegov advokat. Brikner je bio osuđen za silovanje starije žene u portugalskom mestu Praia da Luz 2005. godine, a nakon izlaska iz zatvora u Sehndeu, blizu Hanovera, nosiće elektronsku narukvicu za praćenje. Nemački državljanin nikada nije bio optužen za bilo kakav zločin povezan sa slučajem Mekan. On negira bilo kakvu umešanost.

Kristijan Brikner Foto: Printscreen/7news

Najtraženija devojčica na svetu nestala je 3. maja 2007. u portugalskom letovalištu Praia da Luz. Više od 12 miliona evra potrošeno je u ukupnoj potrazi za njom, primili su više od 8.000 dojava, ali do danas nije pronađena. U apartmanu 5A u prizemlju, iz kog je nestala trogodišnja Madlen Mekan devet dana pre svog četvrtog rođendana, spavali su i blizanci Šon i Ameli, tada stari dve godine. Roditelji, Kejt i Geri, kao ni bilo ko drugi od odraslih, nisu bili s njima.

Roditelji Medlin Meken Foto: Printscreen/7news

Odveo je pred očima roditelja

Četiri para lekara ili medicinskih sestara, zdravstvenih radnika, zajedno su večerali u baru Tapas, udaljenom oko 30 metara, koji je gledao na apartman Mekanovih. Kažu da je neko od njih svakih 15–20 minuta išao da proveri decu. Za stolom ih je bilo devet – dr Geri (tada 39) i Kejt Meken (39), dr Rasel O'Brajen (36) i njegova partnerka Džejn Taner (37), supružnici dr Metju (37) i Rejčel Oldfild (36), Dejvid (41) i dr Fiona Pejn (34) i njena majka Dajen Vebster.

Ta grupa turista iz Engleske, koju su mediji kasnije prozvali „Tapas 9“, stigla je u portugalsko letovalište pet-šest dana ranije i svake večeri su zajedno večerali. U istrazi je kasnije otkriveno da su od konobara tražili da im svake večeri rezerviše isti sto s pogledom na apartmane gde su odseli. Jedan član osoblja to je čak zapisao u knjizi rezervacija na ulazu u Tapas bar – tamo je doslovno pisalo da „devetoro britanskih gostiju traži baš taj sto kako bi mogli da vide apartman u kom im spavaju deca“. Portugalskoj policiji je to promaklo. Zapis je kasnije pronašla privatna detektivska agencija koju je angažovala porodica, pisao je Express.

Nestanak britanske devojčice Madlen

Mekenovi su sišli u Tapas bar oko 20.30. Ubrzo su stigli Oldfildovi, pa Taner i O'Brajen. U 21.05 Geri je otišao da proveri decu u apartman 5A. Kaže da su blizanci i Madlen bili tu, spavali su. Ostavio je vrata dečje sobe blago odškrinuta – i to je poslednji put da je neko video Madlen. Deset minuta kasnije Džejn Taner je išla da proveri svoju decu i krajičkom oka videla čoveka kako nosi dete u pidžami. Nije tome pridala značaj. Istraga je skoro deset godina taj detalj smatrala ključnim, ali se ispostavilo da je reč o britanskom turisti koji je nosio svoju ćerku iz igraonice – dete je zaspalo u njegovom naručju. Mekanovi nisu koristili igraonicu, smatrali su da su im deca premala. Samo su Pejnovi koristili video-monitor da nadgledaju decu.

Roditelji Medlin Meken Foto: Profimedia

Mekanovi su povremeno koristili dadilju u Praia da Luz, ali samo tokom dana. Oko 21.25–21.30 decu su te večeri proveravali dr Oldfild i dr O'Brajen. Oldfild je kasnije rekao da nije ulazio, samo je prislonio uvo na vrata i nije čuo ništa. O'Brajen se zadržao u svom apartmanu oko 25 minuta jer mu je ćerkica imala temperaturu. Neki portugalski mediji tvrdili su da ga nije bilo više od sat vremena, ali on je to negirao. Nikada nije bio osumnjičen. Oko 22 časa Kejt Mekan je otišla da proveri decu.

Užas

„Kada sam pokušala da otvorim vrata dečje sobe, stvorio se propuh i vrata su se zalupila. Ponovo sam ih otvorila i videla da Madlen nije u krevetu. Mislila sam da se probudila i da nas je tražila, otišla u našu sobu. Ali nije bila ni tamo… Tad me uhvatila panika. Vratila sam se u dečju sobu, ponovo je propuh pomerio zavesei videla sam otvoren prozor. Blizanci su bili tu, ali Madlen nije“, rekla je Kejt policiji. Panično je otrčala u Tapas bar. „Uzeli su je! Neko je odveo Madlen!“, vikala je. Plišana igračka s kojom je Madlen spavala bila je visoko na polici – nema šanse da ju je sama tamo stavila. Devojčica je misteriozno nestala.

Ubistvo u apartmanu?

Policija je narednih godina pretražila Praia da Luz uzduž i popreko – koristili su dronove, pse tragače… Dojave su stizale iz Španije, Belgije, pa čak i iz Međugorja. Nijedna informacija nije vodila ka Madlen. Privatna istraga otkrila je ozbiljne propuste portugalske policije, posebno u vezi sa pedofilima i seksualnim predatorima koji su boravili u oblasti Algarve. Inspektor Gončalo Amaral, smenjen pod pritiskom iz Velike Britanije, kasnije je objavio knjigu u kojoj tvrdi da neko iz „Tapas 9“ grupe ne govori istinu. Specijalno trenirani psi nanjušili su miris leša i krv – prvo u apartmanu, a zatim u automobilu koji su Mekanovi iznajmili dve nedelje nakon nestanka.

Dokaz da je Madlen ubijena u apartmanu nikada nije pronađen.

Dokumentarac o nestanku otkriva da je portugalska policija verovatno, u strahu da ne uništi lokalni turizam, krila podatak da je u krugu od 20-ak kilometara delovao serijski pedofil koji je upadao u apartmane turista i napastvovao devojčice, čak i dok su roditelji bili u drugoj sobi. Nikada nije pronađen. Govorio je engleski – jedna devojčica ga je pitala: „Da li si to ti, tata?“, a on je odgovorio: „Da, ja sam.“

Unuk Sigmunda Frojda bio je pedofil

Jedna Britanka ispričala je da joj je na vrata apartmana pokucao muškarac koji se ponašao sumnjivo, govorio je da traži pomoć za sirotište. Shvatila je da kroz vrata bulji u njenu trogodišnju plavokosu ćerku. Dan-dva kasnije zatekla ga je u dnevnoj sobi pored ćerke – pobegao je. Na osnovu njenog iskaza napravljen je fotorobot, ali čovek nikada nije identifikovan. Nije postojalo nikakvo sirotište u tom kraju.

Tri godine kasnije izbio je skandal u sirotištu Casa Pia – otkrivena je mreža pedofila koja je iskorišćavala decu. Jedan od njih bio je i Kliment Frojd, unuk Sigmunda Frojda.

Kliment Frojd Foto: YouTube/Printscreen

Roditelji Medlin Mekan nisu ni znali da su se, nekoliko meseci nakon što je nestala njihova ćerka, sprijateljili sa monstrumom koji je možda mogao znati nešto o njenom nestanku. Sir Kliment Frojd imao je kuću svega nekoliko stotina metara od turističkog naselja Praia da Luz. Tamo je boravio nekoliko meseci godišnje i par nedelja nakon što je Medlin nestala, pozvao je Gerija i Kejt na večeru. Upoznali su se i sprijateljili.

Međutim, Mekanovi nisu mogli znati da je njihov novi porodični prijatelj, koji je tada imao 83 godine, zapravo potpuni psihopata i pedofil.

U svojoj knjizi "Madeleine", ne znajući u tom trenutku da je Frojd bio pedofil i serijski silovatelj, majka Kejt Mekan napisala je:

„Jednog dana dobili smo pismo. Unutra je pisalo:

Dragi Mekanovi, imam kuću u Praji da Luz. Neprijatno mi je kad vidim šta mediji rade od vaših života. Ukoliko ste za večeru pre sledeće srede, pozovite me. Znam da kuvam. Srdačno vaš, Kliment Frojd.

(...) Hvala Bogu na ljudima poput Klimenta koji su umeli da nas nasmeju čak i u najtežim trenucima. Frojd mi je jednom rekao: 'Dakle, Kejt, šta je tačno od ovoga što piše u portugalskim medijima – da li si katolkinja, alkoholičarka, depresivna ili nimfomanka?'“

Unuk slavnog psihoanalitičara Sigmunda Frojda i brat slikara Lusijana bio je bogati član visokog engleskog društva. Jedan od prvih "celebriti šefova", vrhunskih kuvara. Kasnije i ugledni novinar, potom i član parlamenta.

Kliment Frojd preminuo je otprilike dve godine nakon nestanka Medlin Mekan, ali ubrzo nakon njegove smrti, dve žene su ga optužile za pedofiliju. Jedna žrtva bila je ćerka porodičnih prijatelja njega i njegove supruge.

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