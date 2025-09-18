Slušaj vest

Bilo je to u julu 2023. kada je Elen MakKliri (46) iz Karlajla u Velikoj Britaniji, nakon povratka sa odmora, počela da ima krvarenja iz nosa. U početku tome nije pridavala veliki značaj. Međutim, kada su krvarenja počela da se javljaju i do tri puta dnevno, pozvala je svog lekara opšte prakse. Umesto pregleda, lekar joj je samo propisao antibiotike, verujući da je reč o polenskoj alergiji.

"Imala sam jako suv nos, ali nisam mislila da je nešto ozbiljno,“ prisetila se Elen pa dodala:  "Otišli smo na odmor, vratili se, i onda su počela krvarenja. Pomislila sam da je to moja polenska alergija. Pozvala sam doktora, nisu me primili, već su mi dali antibiotike. Mislili su da je u pitanju alergija. To je bilo svakog dana, u bilo koje doba – ponekad i tri puta dnevno.“

Elen je mislila da će antibiotici rešiti problem. Ali, šokirala se kada je počela da iskašljava krvne ugruške, što ju je navelo da zakaže pregled kod specijaliste za uho, grlo i nos u oktobru 2023. godine.

Tamo su urađeni biopsija i CT skeniranje, koji su pokazali kancerogeni tumor iza kosti nosa, koji je „puzao“ prema njenom mozgu. Kasnije tog meseca podvrgnuta je operaciji. Očekivala je da će hirurzi ukloniti samo tumor, ali je nakon buđenja otkrila da je ostala potpuno bez nosa.

Život sa veštačkim nosem

"Dobila sam veštački nos. Zna da se iziritira, pa ga kod kuće ne nosim. Sada se brže zadišem, što ranije nije bio slučaj. Usisavam i odmah ostajem bez daha,“ ispričala je.

"Nemam više dlačice u nosu, pa ga moram svakodnevno čistiti, a problem je i kada počne da curi sluz. Ne mogu da duvam nos, već moram da je uvijem u toalet papir i izvadim. Trenutno sam na sedmom proteznom nosu, jer oni vremenom ‘smanjuju veličinu’ kako rana zarasta.“

Priznala je da joj je trebalo godinu i po dana da uopšte pogleda svoje lice u ogledalu nakon operacije. A onima koji je zure na ulici – pokazuje „dva prsta“.

Srećom, Elen je sada pobedila rak i ostala pozitivna:

"Morate ostati pozitivni. Upoznala sam prijatelje na internetu koji mi pomažu da prođem kroz ovo. Gurajte kod lekara, bez obzira da li je krvarenje malo ili obilno – idite na pregled. Ako vas ignorišu, insistirajte.“

Elenina priča je snažno upozorenje svima da nikada ne ignorišu simptome, ma koliko bezazleni izgledali, i da uvek traže dodatna mišljenja kada osećaju da nešto nije u redu.

