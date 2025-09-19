Slušaj vest

Jedan jedanaestogodišnji dečak je nedavno hospitalizovan nakon što je radio domaći zadatak od 8 ujutru do 10 uveče bez ikakvog odmora. Do 11 sati uveče postao je uznemiren i počeo je da ubrzano diše, osećao je vrtoglavicu, glavobolju i trnjenje u udovima. Njegovi roditelji, koji su ga nadgledali tokom celog dana u porodičnom domu u Čangši u Kini, u panici su ga odveli u lokalnu bolnicu, gde mu je dijagnostikovan respiratorni problem izazvan hiperventilacijom.

Incident se dogodio krajem prošlog meseca, a dečaku su lekari su stavili masku za disanje i dali mu uputstva kako da reguliše disanje. Respiratorni problem koji je iskusio, navodno je izazvan prebrzim i predubokim disanjem, koje je bilo posledica emocionalnog stresa usled pritiska roditelja daneprekidno radi domaći zadatak 14 sati.

dečak je hospitalizovan nakon što je radio domaći zadatak 14 sati neprekidno Foto: Martina Kovacova / Panthermedia / Profimedia

Simptomi povezani sa ovakvim respiratornim stanjima mogu uključivati stezanje u grudima, otežano disanje, vrtoglavicu i trnjenje u rukama, nogama, usnama, pa čak i celom telu. U težim slučajevima može doći do opšte ukočenosti mišića ili pojave tzv. „pilećih ruku“ sa grčenjem prstiju. Ako se ne leči na vreme, ovakvo stanje može ugroziti život pacijenta.

Iako se slučajevi poput ovog dečaka čine retkima, prema podacima Centralne bolnice u Čangši, samo dečje odeljenje hitne pomoći primilo je više od 30 maloletnika sa sličnim simptomima tokom avgusta, što je deset puta više u odnosu na prethodne mesece. Kao glavni uzroci navedeni su školski pritisak, anksioznost izazvana ispitima i preterano korišćenje mobilnih telefona.

