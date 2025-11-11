Slušaj vest

Incident koji se dogodio 1. jula 2018. godine šokirao je građane Indije. Jedanaest članova porodice Burari nađeno je mrtvo u kući strave u Delhiju u Indiji.

Desetoro članova starosti od 12 do 55 godina je obešeno, dok je žena u osamdesetim godinama nađena mrtva pored kreveta. Većina žrtava imala je povez preko očiju i usta, a ruke i noge su im bile vezane.

Jedini član porodice koji je preživeo bio je njihov pas Tomi koji je bio vezan lancima za rešetku sa koje je na spratu ispod visila cela porodica.

porodica Burari Foto: Prinstcreen/youtube/crazytv

Na početku istrage policija je pregledala snimke nadzornih kamera na osnovu čega su utvrdili da niko nije ušao u kuću i počinio zločin. Sve je ukazivalo na to da je počinilac neko iz porodice, ali policija nije mogla sa sigurnošću da potvrdi da li se radi o masovnom ubistvu ili masovnom samoubistvu.

Kako je policija počela dublje da istražuje, shvatili su da ova naizgled normalna porodica krije mnoge tajne.

Dnevnik otkrio strašnu tajnu

Prilikom pretresa kuće pronađeno je čak 11 dnevnika koji su pisani od 2007. godine pa sve do 2018. godine.

Istražitelji su odmah okrenuli zadnju stranu dnevnika. Sedam dana pre incidenta u dnevniku je opisan ceo događaj, što je pomoglo policajcima da shvate šta se desilo te večeri, ali i u samoj porodici u proteklih 11 godina.

porodica Burari Foto: Prinstcreen/youtube/crazytv

U Indiji porodicom upravlja patrijarh kuće, odnosno najstariji muški član porodice. U ovom slučaju to je bio Bopala Singa, suprug 80-godišnje Narajani Devi koja je nađena mrtva pored kreveta.

Bopal je umro 2006. godine i neko iz porodice je morao da ga zameni. Umesto da najstariji član to uradi, tu dužnost je na sebe preuzeo najmlađi brat Lalit.

Lalit nakon preuzimanja uloge patrijarha počinje da čuje očev glas, a otprilike u isto vreme se kreće sa pisanjem dnevnika.

U dnevnicima su pisana uputstva koja je Lalit dobijao od svog pokojnog oca.

"Blagosloveni ste jer vam Bog pomaže da budete svesni svojih grešaka. Celu ćete godinu, počevši od decembra, biti kažnjavani. Ova godina će vam biti poslednja. Niko neće prekršiti ono što je ovde napisano", navodi se u dnevniku.

porodica Burari Foto: Prinstcreen/youtube/crazytv

Sedam dana pre incidenta u dnevniku je napisano da porodica mora izvesti ritual pod nazivom "Bad Puja" i da će on trajati sedam dana.

Ritual je povezan sa drvetom banjan, čije korenje visi sa grana, a oni su trebali da se ponašaju kao da su korenje.

"Ritual će trajati sedam dana. Ništa ne smete da vidite. Prigušite svetla, oči moraju biti zatvorene. Povez na očima mora biti dobro vezan, usta moraju biti začepljena maramicom, a um mora biti prazan. Dok mirno stojite zamislite da se grane stabala obmotavaju oko vas. Ritual ćete izvesti zajedinjeno i odlučno i tako se pokajati za svoje grehe. Pazite da ste čvrsto vezani. Svi će jedni drugima pomoći da se odvežu", napisano je u dnevniku.

U dnevniku piše da je jednom od članova dodeljena dužnost da sve veže i da će, kada svi budu vezani, Lalit dati znak štapom.

Pogledajte fotografije sa lica mesta prilikom otkrića tragedije:

1/7 Vidi galeriju 11 članova porodice Burari pronađeno mrtvo 2018. godine Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP / Profimedia, Hindustan Times / ddp USA / Profimedia

"Otac" je obećao da će se pojaviti u završnom činu rituala koji je trebalo da traje 10 do 15 minuta.

"Blizu stavite čašu punu vode, a kada voda promeni boju, vratiću se", piše u dnevniku.

Po svemu sudeći, izgleda da je Lalitu i njegovoj ženi Tini pripala dužnost vezivanja jer jedini nisu imali pravilno vezane ruke, a ni noge im nisu bile vezane kao ostalim članovima porodice.

Takođe, postoji razlog zbog kog je Narajavi Devi nađena mrtva pored kreveta. U dnevniku je objašnjeno da zato što je stara i teška neće moći da izvede ritual stojeći na stolici poput ostalih, već će ritual izvesti ležeći.

Mali kult

Proučavate li početak bilo kakvog kulta, takozvani vođa mora da izvede neki izvanredan podvig koji se često protivi zakonima prirode. Na taj način dokazuje da poseduje nadljudske sposobnosti.

Serija „House of Secrets: The Burari Deaths“ Foto: Netflix youtube

S obzirom na to da je cela porodica 11 godina slušala i pratila uputstva iz dnevika koja je Lalit saopštavao, takvo čudo mora da se i desilo, piše 24 sedam.

Naime, kada je Lalit 2004. godine radio u prodavnici panela, jednom prilikom se posvađao sa poslodavcem zbog plate, nakon čega su ga prvo prebili, da bi ga potom zaključali u prodavnicu i zapalili je.

Posle tog incidenta Lalit je izgubio glas pošto mu je dim ušao u pluća. Međutim, lekari su tvrdili da to nije moguće, osim u slučaju moždanog udara ili krvarenja u mozgu, što bi uticalo na centar za govor.

Lalit progovara godinu dana nakon smrti oca, tačnije 2007. godine. Tvrdio je da se to dogodilo zbog očevog blagoslova.

Serija „House of Secrets: The Burari Deaths“ Foto: Netflix youtube

Ubistvo ili samoubistvo?

Policajci su na kraju zaključili da po sredi nije ubistvo jer su članovi porodice dobrovoljno pristali na ritual, ali da nije ni samoubistvo jer niko od njih nije želeo da umre, već da se radi o slučajnoj smrti tokom izvođenja rituala.

Svi su verovali u Lalitovu priču da čuje očev glas u glavi, što je dovedo do smrti cele porodice.

Po ovom događaju snimljena je dokumentarna serija "House of Secrets: The Burari Deaths", a brojni gledaoci tvrdili su kako "nisu spavali nedeljama“ posle gledanja. Serija se bavi smrću 11 članova jedne porodice u Delhiju i rekonstruše događaje koji su 2018. potresli Indiju, ali i svet.

Serija „House of Secrets: The Burari Deaths“ Foto: Netflix youtube

