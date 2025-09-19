Slušaj vest

U gradu Bojsi, u američkoj saveznoj državi Ajdaho, Mercedes Kristesen (52) svakodnevno se suočava s izazovima koje nosi neurofibromatoza tip 1 – retko genetsko oboljenje koje uzrokuje rast benignih tumora duž nerava. Njeno lice i telo prekriveni su desetinama izraslina, ali ova hrabra žena ne dozvoljava da joj fizički izgled definiše vrednost. Štaviše, odlučna je da svojoj deci prenese poruku o beskrajnoj važnosti samopoštovanja i dostojanstva.

Dijagnoza koja je promenila tok života

Mercedes je prvi put dobila dijagnozu neurofibromatoze sa svega 19 godina, kada je na koži imala tek nekoliko manjih izraslina. Tada su lekari umirivali tvrdnjama da nije reč o ozbiljnom problemu. No, nakon što je rodila drugo dete, usled hormonalnih promena, bolest je počela naglo da napreduje.

- Izgled moje kože bio je besprekoran, osim poneke bubuljice. Sve se promenilo nakon porođaja. Tumori su počeli da izbijaju velikom brzinom, što je uobičajeno kod ovog stanja zbog uticaja hormona, rekla je Mercedes za Mirror.

Danas veruje da ima preko 200 izraslina raspoređenih po telu.

Majčinstvo kao izvor snage, a ne slabosti

Mercedes je majka dve ćerke – Luiz (27) i Eme (24) – koje su, nažalost, nasledile isto genetsko stanje. Saznanje da i one imaju neurofibromatozu bilo je za nju duboko potresno.

- Nisam znala da je stanje nasledno kada sam ih rađala. Bila sam slomljena kada su mi rekli da i one imaju NF. I dan-danas se borim sa tom krivicom, kaže Mercedes koja uprkos osećaju krivice nije dozvolila da je obuzme strah ili sram. Donela je jasnu odluku: neće se skrivati.

- Shvatila sam da, ako se ja krijem, i one će misliti da je njihovo stanje nešto čega treba da se stide. Nisam to mogla da dozvolim.

Otpor prema osudama i uvredama

Mercedes se tokom godina suočavala sa bezbroj predrasuda i uvreda – kako na ulici, tako i na internetu. Bilo je onih koji su bez ustručavanja komentarisali da "nije smela da rađa", a neki su joj dobacivali i surove, nehumane rečenice.

- Takve reči bole, ali više ne ćutim. Rekla sam joj samo – "Srećom, ne izgledaš tako." Neću negativnost uzvraćati negativnošću, ali neću više ni ćutati, ističe Mercedes.

Na TikToku je podelila video kao odgovor svima koji su je vređali, i taj snimak ubrzo je postao viralan, prikupivši desetine hiljada lajkova i komentara podrške.

Podrška u porodici kao stub opstanka

U braku je sa suprugom Rodnijem (58) već 14 godina. Iako trenutno nije u mogućnosti da radi zbog napredovanja bolesti, kaže da u Rodniju i ćerkama nalazi najjaču snagu.

- Rodni me svakog dana podseća da sam lepa, čak i sa svim ovim tumorima. To mnogo znači.

Luiz i Ema su dijagnozu dobile još kao male – Luiz sa šest, a Ema sa tri godine. Njihovo stanje je zasad blaže, i Mercedes se nada da će tako i ostati.

Dug put kroz bolest i prihvatanje

Prva izraslina kod Mercedes pojavila se kada je imala šest godina – baš na mestu ožiljka od ovčijih boginja. Iako je prvi tumor hirurški uklonjen sa 19 godina, značajno pogoršanje usledilo je tek kasnije, posle drugog porođaja. Objašnjava da je neurofibromatoza vrlo individualna bolest – kod nekih se tumori pojavljuju spolja, dok ih drugi imaju isključivo unutar tela. U svakom slučaju, bolest je progresivna i zahteva složene, najčešće hirurške intervencije.

- Neurofibromatoza se manifestuje različito kod svake osobe. Neki ljudi dobiju vidljive tumore, neki ih imaju samo unutrašnje – na organima. Stanje je progresivno i ne povlači se samo od sebe. Tumori moraju hirurški da se uklone, i to sa nervima na kojima se nalaze, priča Mercedes.

Snažna poruka svim ženama i majkama

Uprkos osudama i teškoćama, Mercedes jasno i hrabro ističe zašto je odlučila da ima decu i gradi život kakav želi – pun ljubavi, dostojanstva i poštovanja.

- Mnogo ljudi me je pitalo zašto sam imala decu. To me boli – niko ne pita tako nešto osobu sa dijabetesom, ili nekog ko nosi gen za rak dojke. Ljudi olako sude, a ne znaju kroz šta prolazimo.

Za nju, neurofibromatoza ne znači kraj snova, već poziv da pokaže kako se ljubav prema sebi i drugima ne meri spoljnim izgledom.

- Želim da moje ćerke rastu znajući da su vredne, lepe i jake – bez obzira na to šta drugi vide kada ih pogledaju, zaključila je.

