Majka ga se odrekla u porodilištu jer mu je lice deformisano: Našao ju je kad je odrastao, a ona mu sipala so na ranu
Priča Džona Lankastera iz Velike Britanije, tačnije iz Zapadnog Jorkšira, počinje pre 37 godina, a nažalost, nije imala lep početak. Rođen sa izraženim deformitetom lica, suočio se s odbacivanjem već u prvim trenucima života – majka ga je nazvala "čudovištem" i napustila ga u porodilištu.
Život sa Tričer Kolins sindromom
Džono je rođen 31. oktobra 1984. godine sa Tričer Kolins sindromom, retkim genetskim poremećajem koji pogađa otprilike jedno od 50.000 novorođenčadi. Bolest uzrokuje deformitete kostiju, hrskavice i mišića lica, kao i slabljenje sluha. Iako mnogi sa ovim stanjem zahtevaju stalnu medicinsku negu, Džono je pokazao da je moguće samostalno funkcionisati i živeti punim plućima.
U galeriji pogledajte kako izgleda Džono Lankaster:
Odbacivanje u porodilištu
Odmah nakon rođenja, roditelji su ga ostavili. Majka je izjavila da ne može da prihvati dete takvog izgleda, a otac nije imao ništa protiv njenog stava. Oboje su napustili bolnicu 36 sati kasnije, bez ikakve želje da ostanu uz sina.
- Bili su prestravljeni mojim izgledom, nisu osećali nikakvu povezanost sa mnom, prisetio se Džono.
Detinjstvo u domovima i usvajanje
Džono je detinjstvo proveo u sirotištima i hraniteljskim porodicama, sve dok ga jedna žena nije usvojila. Iako mu je novi dom pružio stabilnost, dugo nije uspevao da se izbori sa osećajem različitosti. Pravo prihvatanje sebe dogodilo se tek u 19. godini, kada je, zahvaljujući podršci porodice i prijatelja, uspeo da zavoli sebe.
- Moja mama je neverovatno nadljudsko biće sa najvećim srcem i uvek je tu za mene. Imam divne prijatelje i veliku podršku. Nikad nisu prestajali da me vole i da mi pružaju podršku, rekao je Džono.
Potraga za biološkim roditeljima
U želji da pronađe odgovore, Džono se obratio detektivskoj agenciji koja mu je pomogla da pronađe biološke roditelje. Ipak, novo poglavlje nije donelo pomirenje.
- Moji roditelji i dalje ne žele da me vide. Ali moj stav se menja i to je ono što je snažno. Ne bih menjao ništa. Sa pravim stavom, možete da postignete sve što želite.
Ljubav, porodica i novi početak
Danas je Džono uspešan i ostvaren čovek. Ljubav svog života pronašao je u Lori Ričardson, svojoj najboljoj prijateljici, sa kojom se venčao i dobio dvoje dece – sina i ćerku. Njihov sin je potpuno zdrav, dok ćerka ima isti sindrom kao i Džono. Međutim, roditelji su odlučni u tome da joj pruže sve što je potrebno za srećno detinjstvo i život pun ljubavi.
Misija: Ljubav prema sebi i drugima
Godine 2017. Džono je zajedno sa dvojicom prijatelja osnovao dobrotvornu organizaciju "Love Me Love My Face". Cilj organizacije je da pruži psihološku i medicinsku podršku osobama sa facijalnim razlikama širom sveta, kao i da pomogne u pristupu operacijama i medicinskim sredstvima.
Simbol snage i inspiracije
Džono Lankaster je danas simbol nade, istrajnosti i samopouzdanja. Njegova priča o prihvatanju, borbi i ljubavi inspiriše hiljade ljudi širom sveta koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Poruka koju šalje je jasna – svako je vredan ljubavi i poštovanja, bez obzira na izgled.
