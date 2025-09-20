Slušaj vest

Sedamnaestogodišnji mladić iz Ludloua u Šropširu, Oven Norgrouv, otišao je kod svog frizera Firata Davutoglua po uobičajeno šišanje, kada je neobična situacija promenila njegov život. Dok mu je sređivao kosu Firat je primetio malu izraslinu na dečakovom vratu i savetovao mu: "Bolje da to proveriš kod lekara.“

Brza reakcija i šokantna dijagnoza

Oven je poslušao savet i već sledeće nedelje otišao kod porodičnog lekara, koji ga je odmah uputio specijalisti. Nakon niza testova, u januaru prošle godine dijagnostikovan mu je Hočkinov limfom — redak oblik raka limfnog sistema. Tumor je u međuvremenu porastao, a njegova porodica kaže da je upravo Firatova pažljivost ubrzala postavljanje dijagnoze i početak lečenja.

"Kada nam je Oven rekao šta je Firat primetio, odmah smo zakazali pregled. Počeo je s najjačom hemioterapijom, koja mu je potpuno uništila imunitet. To je bilo strašno iskustvo, ali zahvaljujući njegovim godinama i snazi, uspeo je da se izbori,“ ispričala je Ovenova majka Hejli (45), piše Mirror.

Oven slučajno saznao da ima rak Foto: Facebook

Povratak u život i emotivni susret

Posle pet meseci intenzivne hemioterapije u Kraljevskoj bolnici u Šruzberiju, uz podršku organizacije Teenage Cancer Trust, Oven je početkom juna prošle godine ušao u remisiju. Danas, godinu dana kasnije, nada se potpunom izlečenju sledećeg leta. Kao strastveni ragbista i farmer, kaže da mu je fizička aktivnost pomogla da povrati snagu.

Ove nedelje se prvi put ponovo susreo sa Firatom nakon presudnog šišanja.

"Veoma sam zahvalan što je primetio izraslinu. Nije morao da kaže ništa, a mogao sam da završim u mnogo goroj situaciji,“ rekao je Oven. Firat je dodao:

"Kada je došao bez kose, nisam ga prepoznao. Kada sam saznao šta se desilo, bio sam emotivan. Najvažnije je da je sada zdrav i da ga čekaju dug i srećan život.“