Slušaj vest

Tara Lei Kaliko, devetnaestogodišnja studentkinja iz Belena u Novom Meksiku, nestala je 20. septembra 1988. dok je vozila bicikl na svojoj uobičajenoj, dugoj ruti. Pre polaska, rekla je majci Peti Doel da je potraži ako ne stigne kući do podneva jer je imala planove sa dečkom. Poslednji put je viđena u 11:45 ujutru i nikada više.

Njena majka je kasnije pronašla Tarin vokmen i kasetu pored puta, ali ni bicikl ni ona nikada nisu pronađeni. Više svedoka je izjavilo da su je tog jutra videli kako je prati svetloplavi Ford pikap.

Policia je plakate sa njenim likom objavila svuda Foto: Valencia country Cheriffs ofice

Zlokobna fotografija i neizvesne teorije

Deset meseci nakon nestanka, u julu 1989, u Floridi je pronađena Polaroid fotografija na kojoj se vidi vezana i usta zavezana mlada žena pored dečaka u sličnoj situaciji, navodno na zadnjem sedištu kombija. Tarina porodica je bila ubeđena da je žena na fotografiji upravo ona. FBI i drugi stručnjaci su analizirali sliku više puta, ali zaključak je ostao neodređen. Dodatnu zabunu izazvala je sumnja da je dečak možda bio Majkl Henli, koji je nestao iste godine, ali su njegovi posmrtni ostaci pronađeni dve godine kasnije.

Optužbe, sumnje i istraga bez raspleta

Bivši šerif Rene Rivera kasnije je izjavio da veruje kako su Tare nestanku doprinela dvojica lokalnih mladića uz pomoć porodica koje su pokušale da zataškaju zločin. Tarina prijateljica iz detinjstva, Melinda Eskibel, deli slično mišljenje, tvrdeći da je reč o grupi dečaka koji su je pratili nakon što je odbila jednog od njih. Godine 1998. sud je zvanično proglasio Tarinu smrt i označio je kao ubistvo.

U poslednjim godinama pojavile su se naznake pomaka: 2021. je izvršena zaplena u vezi s istragom u jednom lokalnom domu, a u junu 2023. šerifova kancelarija Valensije izjavila je da je prikupljeno dovoljno dokaza za prosleđivanje tužilaštvu. Istraga se i dalje vodi, a policija veruje da su identifikovali osumnjičene.

Tara Leiko Foto: FBI Photography

Porodica i dalje čeka pravdu

Tarina majka Patti Doel, koja je preminula 2006. godine, sve do smrti je verovala da je njena ćerka živa i da je žena sa Polaroida upravo Tara. Čuvala je njenu sobu netaknutom i donosila joj poklone za rođendan i Božić. Njena porodica i prijatelji nastavili su da tragaju za odgovorima — pokrenuli su i podkast posvećen slučaju — ali i dalje čekaju pravdu.

Tarin brat Kris je rekao za People:

"Mama nikada nije želela da poveruje da je mrtva… Čak i slika žene u teškom stanju bila je nešto za šta se mogla uhvatiti.“

Danas, više od trideset godina kasnije, lokalna zajednica u Belenu i dalje se nada da će istina konačno biti otkrivena i da će Tara Leigh Calico dobiti pravdu koju zaslužuje.