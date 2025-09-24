Slušaj vest

Kada se Klinton „Klint“ Bonel, bivši pripadnik elitnih američkih Zelenih beretki i student programa za lekarskog asistenta, nije pojavio na času 28. januara, njegov profesor je znao da nešto nije u redu.

U roku od nekoliko dana, rutinska provera socijalne pomoći pretvorila se u jezivu istragu koja je otkrila ubistvo, raskomadano telo i sumnju na zločin u njegovom domu.

Nestanak koji je pokrenuo istragu

Bonel je poslednji put viđen 27. januara u oblasti Grejs Krik u Severnoj Karolini. Nije se pojavio na času sledećeg jutra, što je navelo direktora programa na Metodističkom univerzitetu da pozove šerifovu kancelariju.

Klinton Bonel Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

Kada su policajci stigli u njegov dom u Fejetvilu, razgovarali su sa njegovom suprugom, Šanom Klaud. Ona je tvrdila da nije videla muža od prethodnog dana kada su bili zajedno u teretani. Međutim, automobil, ključevi, sat i druge lične stvari su još uvek bili u kući – što je odmah izazvalo sumnju.

Kasnije tog dana, Bonelova devojka je prijavila njegov nestanak, a slučaj je ubrzo preuzela Jedinica za ubistva.

Jezični preokret u jezeru

Nakon skoro mesec dana potrage, 25. februara, poziv na broj 911 šokirao je policiju: ljudski torzo, bez udova i glave, pronađen je u jezeru u Gejni Roud.

Zbog užasnog stanja tela, identitet nije mogao biti odmah potvrđen. Tek DNK analizom 28. marta potvrđeno je da se radi o Klintonu Bonelu.

Obdukcija: Četiri metka u leđa

Klinton Bonel Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

Zvanični izveštaj o obdukciji otkrio je da je Bonel ubijen sa četiri hica u leđa, a svaki metak je izašao kroz grudi. Torzo je pronađen potpuno go, bez tragova metaka ili fragmenata.

Žena pod optužbom

Samo dan nakon što je telo identifikovano, Bonelova supruga, Šana Klaud, uhapšena je i optužena za ubistvo prvog stepena i prikrivanje smrti.

Istražitelji kažu da je motiv možda bio razvod — Bonel je posetio advokata dan pre nestanka i rekao svojoj ženi da planira da je ostavi. Njegovi telefonski zapisi pokazuju da je poslednji put viđen u njihovoj kući 27. januara — i nikada više nije otišao.

Istražitelji takođe kažu da imaju video-snimke koji povezuju Klauda sa mestom gde je telo pronađeno.

Klinton Bonel i Šana Klaud Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

"Rekao mi je da se razvodi"

Bonelova devojka, Keli Edvards, u suzama je opisala koliko je Klint značio njoj i zajednici.

„Slomljeni smo kao zajednica. Kako razumeti nešto ovako strašno? Nije to zaslužio – niko to ne zaslužuje – ali je bio zaista prelepo ljudsko biće“, rekla je.

Edvards je otkrila da je Bonel već bio u procesu razvoda i da je planirao novi život.

„Nakon godina pokušaja da spase svoj brak, shvatio je da je vreme da ga prekine i krene dalje. Kada sam ga upoznala, već je bio u toj fazi.“

Klinton Bonel i Keli Edvards Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

Dodala je da je Klint bio čovek koji je uvek verovao u najbolje kod ljudi:

„Bio je izuzetno inteligentan, uvek veseo i imao je odličan smisao za humor. Radovao se penziji nakon 20 godina u vojsci i novom poglavlju u školi za lekarske asistente. Trebalo je da to bude novi početak.“

Misterija ostaje: Gde je ostatak tela?

Do danas je pronađen samo torzo bivšeg oficira specijalnih snaga, dok glava, ruke i noge i dalje nedostaju. Zvaničnici veruju da je Šana Klaud pucala u svog muža u njihovoj kući, a zatim pokušala da prikrije zločin.

Šana Klaud Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

Njena odbrana tvrdi drugačije. „Gospođica Klaud je nevina i raduje se danu kada istina izađe na videlo“, rekao je njen advokat, Džejms Mekrej mlađi.

