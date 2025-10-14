Merilin Beržeron otišla na kafu i više se nikada nije vratila

Zima u kanadskoj provinciji Kvebek poznata je po ledenim vetrovima, dubokom snegu i tišini koja ume da proguta sve. Upravo u toj tišini, u februaru 2008. godine, nestala je Merilin Beržeron – mlada žena iz Kvebek Sitija, koja je, čini se, nosila neku duboku tajnu.

Pred kraj 2007. godine, Merilin se iz Montreala, gde je radila, vratila kući roditeljima. Bila je zabrinuta, povučena i preplašena, ali nije želela da otkrije šta je uzrok njenog stanja. Par nedelja kasnije, rekla je da ide samo na kafu – i nikada se nije vratila.

Poslednje reči: "Vraćam se uskoro"

Tog hladnog februarskog jutra, Merilin je izašla iz porodične kuće, bez telefona, sa samo očevom kreditnom karticom. Rekla je: - Vraćam se za par sati.

Ali sati su se pretvorili u dane. Kada se nije vratila do večeri, porodica je pozvala policiju. Ipak, kako zakon nalaže da mora proći određeno vreme pre nego što se osoba zvanično vodi kao nestala, potraga nije odmah pokrenuta.

Prvi tragovi: kamere i zagonetni potezi

Sigurnosne kamere širom grada otkrile su da je Merilin pokušala da podigne 60 dolara s bankomata, ali neuspešno – pogrešan PIN. Na snimku je delovala uznemireno, kratko se osvrnula i zatim nastavila dalje. Nedugo potom, ušla je u kafić udaljen više od 20 kilometara od kuće, kupila piće očevom karticom i nestala.

Za policiju je bilo zbunjujuće kako je stigla dotle pešice po snegu, i zašto baš tamo. Jedna od pretpostavki bila je da je imala zakazan sastanak. Ali sa kim? I zašto nije nikome rekla?

Mračna mogućnost: samoubistvo

Policija je ponudila jednu od najtežih mogućih teorija a to je da je Merilin možda izvršila samoubistvo, skočivši sa mosta u hladnu reku Sen Lorens. Međutim, porodica je to odbacila. Smatrali su je osobom koja voli život, iako su priznali da se u tom periodu ponašala neuobičajeno. Verovali su da prolazi kroz ličnu krizu, ali ne nešto što bi je navelo na tako drastičan korak.

Merilin Beržeron otišla na kafu i više se nikada nije vratila Foto: Printscreen/YouTube/CrimeBeatTV

Porodična potraga za istinom

Kako je vreme prolazilo, a istraga se činila sve pasivnijom, Merilinina porodica odlučila je da preuzme stvari u svoje ruke. Sestra Natali, koja je živela u SAD-u, organizovala je kampanju, delila letke, razgovarala s ljudima i otvorila veb sajt sa informacijama o nestanku.

Dobijali su pozive i poruke – neki su tvrdili da su je videli. Jedna porodica iz Ontarija čak je posvedočila da je mlada žena, uplakana i u štiklama, kucala na njihova vrata usred noći. Na snimku s kamere činilo im se da je to bila upravo Merilin. Policija, međutim, nije potvrdila identitet.

Mogući tragovi – trgovina ljudima?

Jedna od najjezivijih informacija koju je porodica dobila stigla je od roditelja devojke koja je preživela otmicu i bila prisiljena na prostituciju. Ta priča je kod Merilinine sestre izazvala novu nadu: možda je Merilin živa, ali zadržana protiv svoje volje.

Kasnije, Natali je kontaktirao muškarac koji je tvrdio da zna gde se nalazi Merilin. Isprva je tvrdio da je ona žrtva trgovine ljudima, ali ubrzo je počeo da traži novac. Bio je to prevarant, još jedno razočaranje za porodicu.

Merilin Beržeron sa majkom i sestrom Foto: Printscreen/YouTube/CrimeBeatTV

Zakonske prepreke i usporena istraga

Jedna od najvećih prepreka u istrazi bila je zakonska zabrana pristupa privatnim nalozima Merilin na društvenim mrežama. Iako je porodica zahtevala uvid, tadašnji zakoni nisu to dozvoljavali. Tek 2016. godine počelo se razgovarati o mogućim izmenama zakona.

U međuvremenu, svi snimci sa nadzornih kamera na putu i mostu – izbrisani su. Policija je tvrdila da na njima nije bilo ničeg sumnjivog.

Ko je bila Merilin pre nestanka?

Merilin je bila vedra i ambiciozna devojka – bivša kapitenka školskog košarkaškog tima, ljubitelj umetnosti i muzike. Nakon studija preselila se u Montreal i radila u prodavnici muzičke opreme. Bila je društvena i omiljena među prijateljima. Ali nešto se dogodilo krajem 2007. godine. Na jednoj žurci, njen poznanik Džonatan primetio je promenu.

- Šta se dogodilo? Da li te je neko povredio?, pitao je.

- Ne. Nešto još gore. Ne možeš ni da zamisliš kroz šta sam prošla, odgovorila je.

Delovalo je da želi da mu kaže, ali kao da ju je nešto sprečavalo. Ili – neko?

17 godina bez odgovora

Danas, više od 17 godina kasnije, njena soba izgleda kao da će se vratiti svakog trenutka. Gitare naslonjene na zid, garderoba uredno složena. Roditelji svake godine ostavljaju božićni poklon za nju. Nada ih ne napušta. Veruju da će jednog dana otvoriti vrata, da će im se ćerka vratiti. Ili da će barem saznati istinu.

Nestanak Merilin Beržeron ostaje jedna od najzagonetnijih misterija Kvebeka. Da li je pobegla, da li je žrtva zločina, ili je njen život ugašen pod snegom i tišinom? Odgovora još nema. A porodica i dalje čeka.

