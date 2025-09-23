Suzanu je dadilja otela kao bebu i prodala za 400 evra: 50 godina kasnije njen rođeni brat naišao je na trag
Porodica iz Fort Vorta doživela je emotivan trenutak za pamćenje kada su se, nakon više od pola veka, ponovo spojili sa svojom nestalom ćerkom. Žena za koju veruju da je Melisa Suzana Hajsmit, beba koja je nestala 1971. godine, konačno je pronađena i vratila se porodici u susretu ispunjenom suzama, zagrljajima i nevericom.
Nestanak iz 1971. godine: Dadilja uzela bebu i nikada je nije vratila
Melisa Suzana je imala samo 22 meseca kada je nestala iz porodičnog doma. Njena majka, Alta Apantenko, tada novopečena samohrana majka, raspisala je oglas za dadilju u lokalnim novinama. Žena koja se javila pristala je da čuva dete kod sebe kod kuće, što je Apantenko prihvatila. Dana 23. avgusta 1971. godine, dadilja je preuzela bebu od Altine cimerke i više se nikada nije vratila.
Živela pod drugim imenom, nesvesna svoje prošlosti
Melisa Suzana, koja je poslednjih godina živela u Fort Vortu pod imenom Melani Braun, nije imala pojma da je bila žrtva otmice. Čitav život provela je ne znajući da njeni pravi roditelji tragaju za njom. Tek kada je njen biološki otac, Džefri Hajsmit, dao svoj DNK na testiranje, stvari su počele da se razotkrivaju.
Analiza DNK uz pomoć baze "23andMe" i pomoć amaterskog genealoga doveli su porodicu do Melise. Ubrzo nakon otkrića, ona je prvi put u životu srela svoje biološke roditelje, kao i braću i sestre.
- Bila je to samo mešavina radosti i šoka. Bila sam uplašena i uzbuđena i samo pokušavam da razumem, da sve shvatim, rekla je Melisa Suzana Hajsmit.
Porodica se konačno ujedinila
Viktorija Garner, Melisina sestra, opisala je trenutak kada su se srele:
– Nisam mogla da prestanem da plačem. Bila sam presrećna i još hodam u magli pokušavajući da shvatim da je moja sestra ispred mene i da smo je našli, napisala je na Fejsbuku.
Ni majka Alta nije mogla da sakrije emocije. Porodica je istakla da je svih ovih godina trpela ne samo tugu zbog gubitka deteta, već i optužbe iz zajednice da je sama odgovorna za njen nestanak.
– Za mene je to neodoljivo i neverovatno. Već 50 godina, moja mama je živela sa krivicom zbog gubitka Melise. Takođe je živela sa optužbama zajednice i cele zemlje da je povredila ili ubila sopstvenu bebu. Tako mi je drago što smo vratili Melisu. Takođe sam zahvalna što optužbe za moju mamu više ne važe, rekla je Melisina sestra Šeron Hajsmit.
Policija nastavlja istragu, DNK testiranje u toku
Policijska uprava Fort Vorta saopštila je da je presrećna zbog ponovnog spajanja porodice, ali i da zvanična DNK analiza tek treba da potvrdi identitet Melise Hajsmit. Istraga o njenoj otmici iz 1971. godine još uvek je otvorena i nastavlja se.
Porodica nikada nije izgubila nadu
Iako su godinama nailazili na lažne tragove, Melisini roditelji nisu prestajali da veruju da će je jednog dana pronaći.
– Imali smo nekoliko saveta. Otišli bismo u druge države. Otišli bismo i razgovarali sa različitim devojkama, napravili DNK, i naše nade su se raspršile. Bilo je teško, rekao je njen otac Džefri Hajsmit.
