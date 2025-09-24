Upoznajte Kimberli. Ona je Kanađanka i živi u Srbiji skoro dve godine.

Svoje iskustvo o životu u Srbiji, Kimberli je podelila za Jutjub kanal Attic Life. Kanađanka, udata za muškarca srpskog porekla, već skoro dve godine živi u Srbiji, gde je i rodila sina. Govorila je o tome kako ljudi na Zapadu doživljavaju Srbiju, šta ju je iznenadilo kada se doselila i zašto ovde želi da podiže porodicu.

"Kada kažem da sam se preselila u Srbiju, ljudi me pitaju: 'A gde je to?'. Neki su čak mislili da sam rekla Sibir. Ljudi sa Zapada zaista nemaju predstavu gde je Srbija", rekla je Kimberli na početku.

Objasnila je i da mnogi imaju pogrešnu sliku.

Foto: Printscreen/Youtube/Attic Life

"U Kanadi se na Srbiju često gleda kao na treći svet. Ljudi misle da je ovde sve siromašno i korumpirano. Ja se ne bih složila. Po mom mišljenju, Kanada i SAD su korumpirane, samo što se tamo to ne vidi toliko. Ljudi u Srbiji uglavnom ne žive na kredit i dugove. Većina ima svoj krov nad glavom, pa ne strepe svakog meseca kako da prežive. To je moj utisak", rekla je Kimberli.

Otkrila je i zašto je sa mužem donela odluku da se preseli u Srbiju.

"Živeli smo u Kanadi potpuno van sistema, daleko od grada, ali takav život nije bio održiv. Moj muž je rekao da želi kući, a ja sam tada na reč 'Srbija' pomislila: 'Pa, to ti je kao da tražiš da se preselimo u modernu Rusiju'. Danas tako više ne mislim. Srbija se pokazala kao mnogo bolje mesto za porodicu nego Kanada", objasnila je Kimberli.

"Ono što sam u Srbiji doživljavala svakog dana, u Kanadi se nikad ne bi desilo"

Jedan od prvih kulturoloških šokova bio joj je odnos ljudi prema trudnicama i starijima.

Foto: Printscreen/Youtube/Attic Life

"Kada sam bila trudna, čim bih ušla u autobus, nekoliko ljudi bi odmah ustalo da mi ustupi mesto. U prodavnici nikada nije trebalo da čekam red. Svi bi se pomerili i rekli: 'Izvolite, vi ste na redu'. To se u Kanadi skoro nikada ne dešava".

Na pitanje o tri najbolje stvari u Srbiji, Kimberli je posebno istakla hranu.

"Prvo, radim iz Srbije za inostranstvo i baš mi prija to što nemam pritisak ranog jutarnjeg posla. Drugo, ovde ljudi znaju da život nije samo posao. Mnogo više uživaju u svakodnevici i zdravom načinu života. Treće, hrana! Voće i povrće ovde imaju pravi ukus. U Kanadi paradajz nisam mogla ni da jedem, a ovde mi je šopska salata omiljeno jelo".

Ipak, nije sve idealno.

"Najgora stvar u Srbiji je birokratija. Sve ide sporo i teško, a mnogo toga zavisi od toga na koga naiđete. Kada je u pitanju porođaj, odlučila sam se za privatnu bolnicu", rekla je Kimberli i dodala da u Srbiji ceni tradicionalne vrednosti kada je reč o vaspitanju dece.

"Srpska deca odrastaju zrelija i odgovornija nego kanadska. To mi se dopada. S druge strane, ne treba ih opterećivati obavezama prerano, trudimo se da nađemo sredinu. Ovde sam pronašla slobodu. Kao žena, mogu da izađem sama noću i da se osećam bezbedno. Srbija je porodična zemlja i mislim da je to najvrednije što ima", rekla je Kimberli.

