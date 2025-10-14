Slušaj vest

Žaneta (53) iz Jorkšira želela je da sazna više o svom irskom poreklu pa je koristila aplikaciju za DNK testiranje. Međutim, ubrzo je dobila poruku od muškarca iz Škotske koji joj je napisao: "Izgleda da si mi sestra - tvoj otac je moj otac".

"Mi smo porodica koja nikada nije imala lomova, razvoda i problema. Mojih 50 godina prošlo je u miru i ljubavi, uvek smo bili jedno malo, skladno porodično jezgro. Ovo je bilo poslednje što sam očekivala", ispričala je Žaneta u podkastu "Stvarne ženske priče sa Lisom Kvejt".

Žaneta je otkrila da ima brata posle 60 godina/ ilustracija Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Strah od istine

Ona je priznala da ju je najviše brinulo kako da sve saopšti svom ocu. "Moj tata (88) je veoma anksiozan čovek i plašila sam se da mu ne izazovem srčani udar. Ipak, znala sam da je iskrenost jedini pravi put."

Njena majka, koja danas ima 87 godina, ostala je potpuno ravnodušna jer se novi brat rodio pre nego što se ona udala za Žanetinog oca. "Nije je ni najmanje dotaklo. Samo je rekla da je to bilo pre braka i da je ne zanima."

Otac, međutim, bio je zatečen. Te noći ostao je budan do tri ujutru pokušavajući da se seti devojaka sa kojima je izlazio šezdesetih godina. Kada su mu pomenuli ime majke novog sina, samo je rekao: "Ne sećam se uopšte tog imena, strašno".

Nije bila prevara

Iako su u početku sumnjali da bi sve moglo da bude prevara, muškarac iz Škotske nije tražio ništa osim jedne fotografije svog oca. Time je dokazao da mu je jedina želja bila da sazna ko mu je roditelj i da vidi njegovo lice.

Tražio je samo fotografiju svog oca Foto: Shutterstock

Žaneta i njeni brat i sestra bili su u šoku, ali su odlučili da prihvate novog člana porodice. Ubrzo su napravili porodičnu grupu na mreži i počeli da se upoznaju.

Susret nakon 60 godina

Prvi susret bio je emotivan. Žaneta kaže da je sve izgledalo prirodno, kao da je njen novi brat oduvek bio tu. "Naš otac je presrećan što ga je upoznao dok je još živ. Proslavili su i prvi Dan očeva zajedno, a brat mu je po prvi put uručio čestitku za taj dan."

Roditelji su čak otputovali u Škotsku da provedu dve nedelje sa novim sinom. "Tata je rekao: 'Hvala Bogu što sam doživeo da upoznam svog sina'."

sreli su se nakon 60 godina/ ilustracija Foto: david hancock / Alamy / Profimedia

Osećaj gubitka

Iako je sve završilo srećno, Žaneta priznaje da je u njoj ostao osećaj tuge. "Kada gledam stare porodične fotografije, deluju mi nepotpuno. Kao da je moj brat oduvek trebalo da bude tu, a nije bio. Ceo život sam mislila da sam najstarija, a zapravo nisam."

Dodala je da se oseća kao da je propustila da odrasta sa svojim bratom i da je to iskustvo obeleženo i velikim osećajem gubitka. "Najviše boli to što ga nismo imali sve ovo vreme. To je praznina koju ništa ne može da popuni."

Danas, Žaneta savetuje druge da probaju DNK testove, ali uz oprez. "Može da vam otvori vrata neverovatnih saznanja, ali može i da otkrije bolne tajne. Svako mora da se zapita – šta je najgore što može da se desi i da li ste spremni da to saznate."

Za njenu porodicu, istina je donela i bol i radost, ali i jednog brata i sina koga su čekali čitavih 60 godina.

(Kurir.rs/ Ona/ Daily Mail)

Bonus video: Emotivna priča koja će vas rasplakati