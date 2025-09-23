Slušaj vest

Dejl (61) iz Kalifornije prošao je kroz niz promena u poslednjih nekoliko godina i spolja i iznutra. Posle razvoda, preseljenja u novi grad i upoznavanja Džonatana, čoveka koji je kasnije postao njegov suprug, obojica su krenula na ozbiljan zdravstveni put. Zajedno su izgubili značajnu količinu kilograma Dejl 43 kg, a Džonatan čak 61 kg.

Međutim, taj uspeh doneo je i novi izazov: višak kože. Dejl je želeo i da osveži lice, koje je, kako kaže, delovalo mnogo starije nego što se osećao.

Dejl je uradio niz operacija na licu Foto: Instagram/batalplasticsurgery

"Ja sam iz one generacije koja je u Havajima koristila foliju i ulje da bi što više pocrnela što si više izgoreo, to je bilo bolje. O hidratantnim kremama nisam ni čuo. Sve što je moglo da bude pogrešno, ja sam radio pogrešno. Iskreno sam mislio da je prekasno,“ priznaje Dejl.

Istražujući mogućnosti plastične hirurgije, gledao je klinike širom sveta, ali je odlučio da ostane u SAD zbog mogućih komplikacija. Na kraju je upoznao dr Obaidu Batala iz Južne Kalifornije, koji mu je prvo uradio zatezanje stomaka u proleće 2023. godine. Operacija je uglavnom protekla glatko, uz manju komplikaciju sa ranama koja je brzo sanirana. Dr. Batal je primenio tehniku „lumbalnog režnja“, prenoseći masnoću iz donjeg dela leđa i koristeći je za oblikovanje zadnjice i stomaka.

Zadovoljan rezultatima, Dejl se odlučio i za lifting lica. Tokom nekoliko meseci imao je seriju zahvata: dubinski lifting vrata i lica, podizanje čela, korekciju kapaka (gornjih i donjih), transfer masnoće u lice, temporalni lifting i na kraju hemijski piling jakog intenziteta.

"Samo sam želeo da se pogled u ogledalu poklopi s tim kako se osećam unutra,“ objašnjava Dejl. Nakon svih zahvata, kaže da se oseća sigurnije u sebe nego ikada. Negativne reči jednog lekara, koji mu je u pedesetim godinama rekao da izgleda dvadeset godina starije, dugo su ga mučile. „Te reči su mi odzvanjale u glavi godinama,“ priznaje.

Na društvenim mrežama ljudi mu upućuju pohvale i podršku zbog transformacije, a dr Batal ističe da je ovo bila „životno značajna promena“ koju je bilo privilegija posmatrati.

"U ovom trenutku, oduševljen sam od glave do pete,“ kaže Dejl uz osmeh.