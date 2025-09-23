Slušaj vest

Nakon što joj je sa četiri godine dijagnostikovan Sindrom potpune neosetljivosti na androgene, Džeki Blankenšip je osećala da mora da živi u laži. No, nakon što je 2022. godine okrunjena titulom najlepše žene Amerike (takmičenje lepote za udate žene), odlučila je da prihvati svoje razlike.

Početna zbunjenost

Džeki, koja dolazi iz Grandvila u Mičigenu, veći deo života osećala se kao da mora da laže o sebi. Danas sa ponosom prihvata jedinstvene karakteristike svog tela i koristi svoj uticaj za edukaciju i inspiraciju. Dijagnostikovan joj je Sindrom potpune neosetljivosti na androge (CAIS) sa samo četiri godine. Što znači da je na spoljašnjem nivou žena, ali da njeno telo nosi XY hromozome. Decenijama je osećala da mora da ćuti o svojoj različitosti – sve dok nije odlučila da progovori i postane glas miliona ljudi koji se rađaju sa interseks varijacijama.

Kako izgleda Džeki pogledajte u galeriji:

Kao devojčica, nije u potpunosti shvatala šta to znači. Roditelji su joj prvi put pokušali objasniti situaciju kada je imala osam ili devet godina.

"Dali su mi neke osnovne informacije za koje su mislili da ću moći da ih obradim. Ali i dalje je bilo neverovatno teško razumeti,“ rekla je. "Moja mama ima rođake sa CAIS-om, pa je zamolila lekara da me testira za svaki slučaj. Rezultati su pokazali da njihova devojčica ima XY hromozome, što je ono što vidimo kod muškaraca,“ dodala je Blankenšip.

Tokom odrastanja nije primećivala razlike između svog tela i tela drugih devojčica, ali je znala da ne može da ima decu.

"Kada sam imala 15 godina, lekari su savetovali mojim roditeljima da mi uklone testise (koji su bili u mom stomaku). To je verovatno bilo kada sam počela da postavljam pitanja o svom telu, ali nisam bila emocionalno spremna da razgovaram o tome,“ prisetila se. Tek je sredinom dvadesetih, zahvaljujući internetu, počela u potpunosti da razume svoje stanje. Savet lekara koji joj je ostao urezan u sećanje bio je: "Samo nikome nemoj reći.“

Džeki Blankenšip Foto: TikTok

Takmičenje na izborima lepote

Džeki se počela takmičiti na izborima lepote sa 12 godina, ali je prošlo više od 15 godina pre nego što se osećala spremnom da se takmiči kao autentična ona.

Krajem 2022. godine, sa 36 godina, ponela je titulu je za najlepšu ženu Amerike. U polufinalu je, uprkos savetima trenera, odbila da uljepšava svoju priču.

"Bilo je trenutaka kada su ljudi sa kojima sam se pripremala govorili: 'Ne znam da li bi to trebalo da kažeš.' Bili smo među šest najboljih, a ja sam pomislila: 'Ne mogu da verujem da sam stigla do ove tačke',“ prisetila se.

Krunisanje u Las Vegasu bila je lična pobeda, ali ubrzo je prerasla u pobedu za celu interspolnu zajednicu. Nakon toga, Blankenšip je putovala Mičigenom i susednim državama, podižući svest o interspolnosti na univerzitetima, konferencijama i u korporacijama.

Širenje svesti na društvenim mrežama

Svoja iskustva deli i na TikToku i Instagramu, gde njeni viralni video-snimci edukuju milione o interspolnim pitanjima.

U julu je pokrenula i svoj podkast The Unedited Body, u kojem obrađuje teme zdravstvene zaštite, medicinske traume i ženstvenosti. "Osećam se kao da vraćam svoje telo deleći ono što sam smatrala sramotnim o sebi. Napunila sam 40 godina i osećala sam se kao da sam još uvek devojčica. Odlučila sam da moram da podelim celu sebe i izlečim to dete koje je još uvek u meni,“ otkrila je.

Viralni video sa devet činjenica

Nedavno je obično trčanje pretvorila u viralnu lekciju o tome šta znači biti interspolna osoba. U videu pregledanom više od 9 miliona puta, za svaki pretrčani kilometar otkrila je po jednu činjenicu o svom telu.

"Imam XY hromozome,“ izjavila je na prvom kilometru. Kasnije je dodala: „ Spolja izgledamo potpuno ženski, iako imamo XY hromozome.“

Nije se ustručavala ni težih istina: „Moje telo ne može da obradi testosteron, pa se on pretvorio u estrogen, i to je ono što me je razvilo u žensko.“

Objasnila je i da nema menstruaciju, matericu, niti joj rastu dlake ispod pazuha.

Reakcije su bile izuzetno pozitivne, a hiljade ljudi zahvalile su joj na iskrenosti i rušenju predrasuda.

(Kurir.rs/Index.hr)