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Preuzimajući svoju pošiljku s popularne online prodavnice, Mišel Kisko-Pinjero nije ni slutila da se u tom paketu krije predmet koji će joj iz temelja promeniti život.

Među povoljnim artiklima nalazio se i test za trudnoću od svega 1,30 evra, kupljen godinama ranije i zaboravljen u ladici. Upravo taj test ućutkaće zle jezike i doneti čudo u koje ni sama nije verovala.

U 47. godini, nakon decenije borbe s teškim dijagnozama i prihvatanja činjenice da nikada neće biti majka, Mišel je saznala da je trudna.

Život Mišel Kisko-Pinjero, danas 48-godišnjakinje iz Auguste u Džordžiji, bio je obeležen teškim zdravstvenim bitkama. Sa samo 18 godina dijagnostikovan joj je rak grlića materice, a kasnije i sindrom policističnih jajnika (PCOS). Lekari su bili jasni – njene šanse za začeće bile su praktički "nemoguće".

Mišel je iznenada počela da oseća neobičnu, neutaživu glad, nešto što nije iskusila godinama, još od operacije smanjenja želuca. Sumnjičava, ali bez velikih očekivanja, odlučila je iskoristiti zaboravljeni test za trudnoću kupljen na Temuu. Kada se na njemu pojavio plus, bila je uverena da je neispravan, piše The Sun.

"Mislila sam da je to nemoguće. Kad sam pokazala suprugu Niltonu, mislio je da se šalim", priseća se.

"Uradila sam ih još desetak – svaki je bio pozitivan. Kad smo napokon shvatili šta se događa, oboje smo plakali. Nismo mogli verovati. Nakon svega, bilo je to najveće čudo mog života."

Trudnoća je prvih pet meseci prolazila uredno, no kasnije je nekoliko puta imala prevremene kontrakcije.

Uprkos tome što je trudnoća klasifikovana kao visokorizična, Mišel je 2. januara ove godine, četiri nedelje pre termina, rodila zdravog dečaka, Emanuela Zejna.

Lavina okrutnih komentara

Iako se osećala blagosloveno, Mišelina sreća nije zaustavila lavinu okrutnih komentara, kako na internetu, tako i u stvarnom životu. Ljudi su je osuđivali zbog odluke da postane majka u kasnijoj životnoj dobi.

"Jedna žena mi je u lice rekla: 'Mislila sam da te muž do sada već ostavio'. Nisam mogla verovati da neko može biti toliko okrutan", ispričala je Mišel.

"Neki su mi čak govorili da bi trebalo pobaciti zbog svojih godina, da to nije pošteno prema detetu i da se neću moći nositi s time. Blokirala sam bezbroj zlobnih komentatora", otkrila je.

Rizici i realnost trudnoće u poznim godinama

Stručnjaci terminom "napredna majčinska starost" opisuju svaku trudnoću nakon 35. godine. Iako sve više žena odlaže majčinstvo, medicinska struka upozorava na povećane rizike. Prema podacima Cleveland Clinic, rizik od spontanog pobačaja drastično raste s godinama: dok je kod žena u dvadesetima između devet i 17 odsto, kod 40-godišnjakinja iznosi 40 odsto, a kod žena starijih od 45 godina penje se na čak 80 odsto.

Trudnice starije od 40 godina podložnije su razvoju komplikacija poput visokog krvnog pritiska, preeklampsije i gestacijskog dijabetesa.

Takođe, raste i rizik od hromozomskih abnormalnosti kod deteta, poput Daunovog sindroma, zbog čega se preporučuju dodatni pregledi i testiranja.

Lekari takve trudnoće pomno prate, s češćim ultrazvučnim pregledima i kontrolama pritiska kako bi se potencijalni problemi otkrili na vreme.

"Sada sam strpljivija i mudrija"

Uprkos rizicima i osudama, Mišel je uverena da joj je majčinstvo u zrelijoj dobi donelo prednosti.

Veruje da je smirenija, mudrija i neuporedivo strpljivija nego što bi bila u svojim dvadesetima ili tridesetima.

"Osećam da sam bolja majka sada nego što bih ikad bila. Tada sam bila neozbiljna i nezrela. Sada sam prizemna i mogu Emanuelu pružiti sve što zaslužuje", kaže ona.

Priznaje da ju je u početku plašila pomisao da će biti "baka na igralištu" dok njeni prijatelji već imaju unuke.

"Moji prijatelji iz srednje škole imaju decu koja završavaju fakultete, a ja tek počinjem", otkriva Mišel.

Ipak, danas su joj prioriteti potpuno drugačiji.

Posao više nije važan kao trenuci provedeni sa sinom.

"Želim biti tu za sve – puzanje, okretanje, prve korake. Svaki mali korak je neverovatan. Od prvog osmeha do prvog zubića, cenim sve. On je moje čudo i napokon se osećam potpunom", kaže Mišel.

(Kurir.rs/Najžena)

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