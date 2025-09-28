Slušaj vest

Porodica influenserke Kicije Mitre doživela je šokantan trenutak dok su uživali na plaži u Meksiku – njen sin Pedro izvukao je iz uha živu krabu!

Neobično otkriće na plaži

Sve se dogodilo 7. septembra, kada je poznata influenserka, koja na TikToku ima više od 590.000 pratilaca, podelila video koji je ubrzo postao viralan. U snimku se vidi mali Pedro, sav mokar i prekriven peskom, kako plače dok majka pokušava da ga umiri.

Foto: printscreen/instagram/kitziamitre

Dečak je iznenada rekao da oseća nešto čudno u uhu. Porodica je odmah reagovala i obratila se lekaru. Na snimku se vidi trenutak kada medicinski tehničar, uz pomoć pincete, izvlači malog zelenu krabu iz dečakovog uha.

Viralni snimak sa preko 22 miliona pregleda

Kicija je u videu držala sina za ruku i tešila ga rečima:

„Pogledaj me u oči, sve će biti u redu.“

Nakon nekoliko trenutaka, tehničar je izvukao krabu, koja je i dalje bila živa, ali bez jedne noge. Na snimku se vidi kako pokušava da pobegne sa stola na kojem je Pedro sedeo.

Video je do sada prikupio više od 22,5 miliona pregleda i izazvao lavinu komentara širom sveta.

Reakcija influenserke

Poznata po svom YouTube kanalu “Viajando con Kitzia Mitre” (Putovanja sa Kicijom Mitre), influenserka je u opisu videa napisala:

„Otključan je novi strah… Kraba je ušla Pedru u uho. Vrlo je malo verovatno da se ovako nešto desi, ali eto – desilo se.“

Dodala je i kroz šalu:

„Nijedna kraba nije povređena tokom snimanja videa.“

Dečaku se kraba zaglavila u uvetu Foto: printscreen/instagram/kitziamitre

Kasnije je podelila i nastavak priče, odgovarajući na pitanja pratilaca. Objasnila je da je shvatila šta se dešava tek kada je videla krabine noge u uhu svog sina. Lekar je odmah reagovao i izvadio životinju, a Kicija je naglasila da joj je jedina briga bila da Pedro ne izgubi sluh.

„Ako bi izbor bio između njegovog sluha i života kraba, naravno da bih izabrala sina“, poručila je influenserka.

