Susret sa smrću često donosi duboke promene u životu onih koji su bili proglašeni klinički mrtvim. Obično ljudi pričaju kako su imali vantelelesna iskustva ili doživeli osećaj dubokog mira, a neki su se sreli i sa duhovima - bar tako kažu.

Za dr Radživa Partija, glavnog anesteziologa u jednoj kalifornijskoj bolnici, susret sa smrću je bio prelomna tačka u životu. Godine 2008, tokom komplikacija na operaciji prostate, srce mu je stalo. U tom trenutku, kaže, iskusio je zastrašujuće, ali i prelepe vizije.

Radživ priča kako je sa visine od pet-šest metara stopa posmatrao sopstvenu operaciju, zbunjen kao lekar: "Da li mi je neko dao LSD? Ili ketamin?", pitao se.

Njegova svest zatim putuje do Indije, gde vidi majku u zelenom sariju i sestru u farmerkama i crvenom džemperu, kako sede i razgovaraju. Nekoliko dana kasnije, kad su se čuli, potvrdile su da su tog dana zaista nosile tu odeću.

Radživ je čuo i šalu koju je anesteziolog izgovorio tokom operacije, a i to je - kasnije, sa njim proverio - bila je istina. Potom je, kaže, prošao kroz paklenu dimenziju: mrak, gromovi, entiteti sa iskrivljenim zubima, jauci duša, krevet od eksera, mučenje.

Dr Radživ Parti kaže da je njegova prva reakcija bila pitanje: Zašto sam u paklu? Shvatio je da su razlozi bili njegova hladnoća, sebičnost i ambicija - godinama je bio čovek koji ne voli, ne mari i ide preko svega da bi uspeo.

U tom trenutku, pojavljuje se Partijev otac i vodi ga iz paklenog pejzaža ka svetlom tunelu. Tokom tog putovanja, Partiju se priviđa čitav njegov život: prvo mračni trenuci, zatim dobra dela, a potom i prošli života. Kaže da je video dve inkarnacije - u jednoj je bio uzgajivač maka u 18. veku u Avganistanu, gde je postao zavistan od opijuma, a u drugoj okrutni princ iz srednjeg veka koji je bičevao seljake. "Ta surovost se prenela u moj sadašnji život, a zavisnost od opijuma postala je zavisnost od lekova,“ rekao je.

Na drugoj strani tunela, susreo je dvojicu snažnih muškaraca koji su se predstavili kao njegovi anđeli čuvari - Rafael i Mihail. Kao hinduista, bio je iznenađen, ali ih je pratio ka mirnoj livadi. Kako se penjao sve više, našao se pred svetlom koje je bilo "sjajno kao hiljadu sunca koja gore istovremeno, ali ne bole oči". To svetlo, kaže, bilo je opipljiva, bezuslovna ljubav. Poruka koju je dobio bila jasna: njegov život će biti pošteđen, ali mora da se odrekne materijalnog i postane iscelitelj duše - specijalizovan za ono što je i sam preživeo: depresiju, zavisnost i hronični bol.

"Odjednom sam se trgao i probudio u bolničkoj sobi,“ rekao je dr Rajiv Parti. "Prva reakcija mi je bila da kleknem i zahvalim nebu za ono što sam video - ali to, naravno, nisam mogao jer sam bio u zavojima." Nakon 72 sata, bio je spreman za otpust iz bolnice, a tvrdi da mu je zavisnost od narkotika nestala preko noći.

Hronični bol i depresija su se povlačili sporije, ali promena je bila nepovratna.

Počeo je da živi skromnije, čak je promenio i navike - umesto kriminalističkih serija, sada gleda emisije o putovanjima i hrani. Kaže da oseća dublju povezanost sa božanskim i svojom duhovnom stranom. Napustio je posao anesteziologa i napisao knjigu "Umro sam da bih se probudio: Putovanje jednog lekara u zagrobni život i mudrost koju je doneo", u kojoj opisuje svoje iskustvo, vizije i poruke koje je poneo iz sveta između života i smrti. Pročitajte i šta ljudi najviše žele da jedu na samrti.

