Tokom nedavne epizode britanskog televizijskog šoua Long Lost Family, Li Šarp (56), vlasnik prodavnice vintage odeće u gradu Eastbourne na jugoistoku Engleske, pokušao je da pronađe svoju biološku majku. Umesto toga, dočekalo ga je dirljivo iznenađenje – ponovno je sretao svog starijeg brata, Stefana Sandisona.

Tragično detinjstvo

Šarp je od svojih usvojitelja odrastajući čuo da ga je kao bebu ostavila mlada Irkinja u stambenoj zgradi u Londonu. Istraživači šoua pronašli su njegovu matičnu knjigu rođenih majke, u kojoj je navedeno da je ona udata i da još uvek živi u glavnom gradu Velike Britanije.

Šarp je otišao u stan u zapadnom Londonu, gde je proveo prve dane svog života.

"Potpuno sam zapanjen. Sada znam gde sam živeo. Nadam se da je moja biološka majka živa. Bilo kakva informacija o braći i sestrama, bilo kakvi odgovori, bilo šta bi bilo sjajno“, rekao je Sharp kada je video svoj prvi dom.

Neočekivano otkriće

Iako istraživački tim nije uspeo da pronađe Šarpovu biološku majku, otkrili su njegovog starijeg brata, Stefana Sandisona, koji živi u Invernessu, Škotska.

Nakon što je voditelj Niki Kampbel pitao Sandisona, koji je odrastao kod svojih očevih roditelja, da li zna za mlađeg brata, on je rekao da ne zna, ali da delovi priče iz njegovog detinjstva mogu objasniti situaciju.

Prisećajući se priče koju mu je baka pričala kao detetu, Sandison je rekao:

"Moj tata se vratio s posla i zatekao me kako plačem u krevetiću s malom porukom od moje majke na kojoj je pisalo: ili on ili ja, i odlučeno je da se obrate mojim bakama i dekama da vide da li bi se oni o meni brinuli.“

Sandison je objasnio da je njegov otac preminuo pre više od 30 godina i da nije bio u kontaktu s majkom od tada. Dodao je da je poznavao oba roditelja, ali su oni bili uglavnom u pozadini njegovog života.

Dirljiv trenutak ponovnog susreta

Pre nego što su se braća konačno srela, Šarp je o otkriću da ima brata rekao:

"Mislio sam da sam pao sa neba. Mislio sam da nema nikoga ko je poput mene na svetu... a očigledno postoji.“

