Svi su barem jednom u životu čuli poznati savet – "Nikada u krevet ne idite ljuti", ali mnogi parovi ga shvataju zdravo za gotovo. Međutim iskustvo jedne žene pokazaće vam zašto treba da poslušate upravo ovu izreku, jer se nikada ne zna šta donosi jutro, a ona kaže da će se zbog svog postupka kajati dok je živa.

Naime Ešli Marel žestoko se posvađala sa suprugom Mikijem nakon što je kući s posla došao iz šesnaestosatne smene. Sve je počelo kada je 33-godišnjakinja svom suprugu rekla kako se brine što se on mrcvari na poslu i iscrpljuje.

"Stalno je bio iscrpljen, toliko se trošio da mu se zdravlje brzo pogoršavalo."

Svađa je nastala zbog Ešline želje da se pobrine za suprugovo zdravlje, no nesuglasice nisu rešene ni kada je došlo vreme za spavanje.

"Kada se to veče vratio, bio je nikakav, nikada ga nisam videla toliko iscrpljenog. Nisam mogla da ga gledam takvog i naljutila sam se. Bilo mi dosta svega."

Ešli je rekla Mikiju da spava na kauču.

"Naljutila sam se jako na njega i rekla sam mu da spava na kauču, što je glupo jer sam samo htela da bude uz mene."

"Nikada ne idite ljutiti u krevet" poprimilo je potpuno novo značenje tog dana, jer kada se ujutru probudila Ešlina najveća noćna mora se ostvarila. Na kauču je našla Mikija kako leži mrtav.

"Miki je bio tako dobar", rekla je udovica. "Kada bi ušetao u sobu i ugledao nekog tužnog, on je prvi koji bi pokušao da ga razveseli".

Ešli je kasnije saznala da je njen suprug radio dodatno kao čistač tepiha kako bi uštedeo dovoljno novca za njihovu godišnjicu braka. Isplanirao je put za njih dvoje u Prag.

"Radio je po 16 sati dnevno, sedam dana u nedelji, samo kako bi uštedeo dovoljno novca da kao i svake godine odemo u Diznilend. Toliko je bio iscrpljen i sve bi učinio da nas usreći."

Ešli kaže kako bi dala sve da može promeniti to veče. Njene poslednje reči Mikiju zauvek će joj ostati u sećanju.

"Osećam se tako krivo. Bila sam jako ljuta na sebe što sam ga naterala da spava na kauču. I dalje mi je teško kada se setim da su moje poslednje reči bile reči ljutnje."

Ova tužna majka troje dece želi da drugi parovi znaju koju težinu nosi rečenica "nikada ne idite u krevet ljuti."

"Gubitak Mikija promenio mi je celu perspektivu o životu. Život je prekratak da bismo u krevet išli ljuti i da ne bismo provodili svaki svoj trenutak sa porodicom."

