Slušaj vest

Tajra Spolding, 26-godišnja bivša učesnica Miss Universe Jamajka 2023, preminula je u utorak uveče. Njeno telo pronašla je porodica, a policija slučaj istražuje kao moguće samoubistvo. Tajra je prethodnih nedelja javno govorila o svojim unutrašnjim borbama i suicidalnim mislima kroz video na svom Jutjub kanalu, ostavljajući iza sebe snažnu poruku o važnosti mentalnog zdravlja i traženja pomoći.

Prema saopštenju Jedinice za korporativne komunikacije Jamajčanske policije, Tajra je navodno pronađena u svojoj sobi sa ružičastom zavesom oko vrata.

Podsetnik da nije sve što vidimo stvarno

Otkako se vest pojavila, učesnice Miss Universe Jamajka 2023. godine oglasile su se na društvenim mrežama. Među njima i aktuelna Miss Universe Jamajka, Džordan Lauren Levi, koja je na Instagram storiju napisala:

"Srce mi se slomila kada sam saznala za gubitak koleginice iz Miss Universe Jamajka porodice. Moje misli i molitve su sa njenim najbližima u ovom nezamislivom trenutku… Počivaj u miru, Tajra."

Levi je takođe istakla koliko ljudi često kriju svoje borbe iza osmeha i podsetila da niko nije sam. Ona je naglasila da traženje pomoći treba posmatrati kao znak snage.

Tika Raterford, takođe učesnica iz 2023. godine, podelila je na Instagramu: "Reči ne mogu da opišu osećaj koji nas je zatekao ovom vestom. Tajra, bila si voljena i volela bih da si to znala…"

Video koji otvara oči o unutrašnjim borbama

Tajra Spolding, koja je pored titula lepotice bila i računovođa, bila je poznata po zagovaranju mentalnog zdravlja i prevenciji samoubistava. Prijatelji i kolege su u poslednjih nekoliko nedelja izrazili zabrinutost zbog niza uznemirujućih objava na društvenim mrežama.

U Instagram postu od 15. avgusta, Tajra je napisala da prolazi kroz "pakao". Dve nedelje pre smrti, objavila je video na svom Jutjub kanalu pod nazivom "Ne budi tužan", u kojem je otvoreno govorila o svakodnevnoj borbi sa suicidalnim mislima.

"Borim se za svoj život… moj um pokušava da me ubije", rekla je, dodajući da deo nje želi da živi, dok drugi deo želi da umre.

Alarmantni trendovi u Jamajci

Njena smrt desila se u trenutku kada Jamajka beleži porast slučajeva samoubistava. Prema podacima Jamajčanske policije, u 2024. zabeleženo je 67 smrtnih slučajeva samoubistava, što je najveći broj u poslednjih skoro 25 godina. Brojke rastu četiri godine zaredom, sa 43 slučaja u 2020. Većinu žrtava čine muškarci; prošle godine njih 61 od 67.

Iako stopa samoubistava u Jamajci, procena je između 2,1 i 2,4 na 100.000 stanovnika, ostaje ispod svetskog proseka od oko 9 na 100.000, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da trend rasta zabrinjava. Istraživanja pokazuju da gotovo jedan od četiri jamajčanska tinejdžera ozbiljno razmišlja o samoubistvu.

Istražuje se uzrok

Vlasti nastavljaju da istražuju okolnosti Tajrine smrti, dok njeni prijatelji, porodica i šira zajednica pokušavaju da razumeju šta je moglo da je dovede do ovako tragičnog ishoda. Njena borba i otvorenost na Jutjub kanalu ostaju snažan podsetnik da mentalno zdravlje nikada ne smemo uzimati zdravo za gotovo.

VIDEO: Ovo su znači da neko razmišlja o samoubitvu