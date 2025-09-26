Slušaj vest

Svaka majka želi da vidi kako je njeno dete srećno i ispunjeno. Ali, stvarnost često ide potpuno drugačijim putem. Penzionerka iz okoline Bjelovara odlučila je da otvori dušu i podeli ono što se dešava pod njenim krovom.

"Imam 67 godina, ja sam udovica i u penziji. Živim na selu, u svojoj kući sa sinom, snajom i njihove dve devojčice koje imaju osam i deset godina. To je moja porodica, ali u poslednje vreme osećam se kao da živim u paklu. Moja snaja, koja ima 38 godina, otvoreno vara mog sina. Ona ima ljubavnika koji je pet godina mlađi od nje i neoženjen", navodi ova svekrva, majka i baka.

Dodaje da zna ko je muškarac sa kojim njena snajavara njenog sina.

"Ne trebaju mi tračevi, ali nažalost celo selo već priča iza mojih leđa. Pitam se, da li je moguće da se ovo dešava pod mojim krovom? Taj mladi čovek živi sa bakom i dedom, i oni moju snaju primaju u kuću, iako zna da je švalerka njihovog unuka, da je udata i da ima decu. Skoro svakog popodneva ili svakog drugog popodneva odlazi tamo, sedi sa njima satima, a moj sin ćuti. Da li bi moje unuke trebalo da gledaju kako njihova majka odlazi kod drugog muškarca, a njihov otac, moj sin, ne reaguje?", pita se žena.

Svekrva i snaja Foto: Stephen Frost / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ne pada mu na pamet da se razvede"

U kući je, dodaje, kad se saznalo da njena snaja ima ljubavnika, najpre izbio rat. "I unuke i ja smo slušale svađe, viku, dreku, pretnje, najavu razvoda. Moj sin je tada skupio malo hrabrosti, ali snaja mu je jasno rekla ili da je pusti da živi kako želi ili da će ostati sam sa majkom. Srce mi se slomilo. Moj sin odjednom nije želeo razvod, nije želeo svađu, samo se povukao. Moj sin, moj ponos, ispostavilo se da je slabić, ako moram već moram da kažem", očajna je ova majka, baka i svekrva.

"Da bi apsurd bio još veći, letos su svi zajedno bili na odmoru, kao prava srećna porodica. Unučice su mi poslale fotografije, svi su izgledali srećni, a ja sam znala da sve puca po šavovima. Istina je da sam se u početku nadala da će se situacija smiriti, da će zajednički odmor biti prilika da se moja snaja osvesti i vrati svojoj porodici. Ali čim su se vratili sa letovanja, snaja je nastavila po starom, a moj sin opet ćuti", navodi nesrećna penzionerka.

"Moj sin je izgubio dostojanstvo"

Gotovo svi ljudi od poverenja, ističe ona, kažu joj da se ne meša, da pusti sina i snaju da sami regulišu svoj odnos.

"Ali kako mogu da pustim kada to ima loš uticaj na moje unuke? One su male, ali nisu glupe. Da li će sutra misliti da je normalno da varaju svoje muževe, da žena ima i muža i ljubavnika, i da svi ćute? To će me živu pojesti. Ne znam više šta da radim. Više ne mogu da gledam svoju snaju u oči koliko sam besna na nju, a ona se šepuri po kući kao da je zvezda. Moj sin je izgubio dostojanstvo, a ja sam izgubila mir u ovim godinama. Iako se u dubini duše nadam da će sve doći na svoje mesto, pitam se koliko će ova bruka trajati. Uvek je toga bilo, preljube nisu retkost, ali zašto se to desilo baš mom sinu koji je pognuo glavu i ćuti dok ga žena vara pred celim selom? Mojoj nesreći nema kraja", kaže potištena svekrva.

(kurir.rs/Moje vrijeme.hr)

